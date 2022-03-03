بواسطة محمود عطا الله
أول شعبان سلطنة عمان أول شعبان سلطنة عمان

أصدرت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان منذ قليل، بيان نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان 1443 الموافق ميلاديًا 2022، حيث تحرت سلطنة عمان هلال شهر شعبان من خلال بعثات رسمية شرعية، تم إرسالها إلى العديد من الجهات في السلطنة لتحري هلال الشهر الكريم.

موعد أول شعبان 1443/2022 في سلطنة عمان

تم استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم الخميس 29 رجب 1443 بحسب التقويم في السلطنة الموافق 3 مارس 2022، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف عن تبوت رؤية هلال شعبان مساء اليوم الخميس، ليكون أول أيام شهر شعبان في سلطنة عمان يوم الجمعة 4 مارس 2022، هذا ومن المتوقع ان يكون أول أيام شهر رمضان في سلطنة عمان يوم الأحد 3 أبريل 2022.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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