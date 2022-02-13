الأيام البيض في رجب 2022.. تعرف على موعد الصيام في السعودية والكويت وقطر والإمارات

شهر رجب أحد الشهور العظيمة في السنة الهجرية، كما أنه أحد الأشهر الحرم، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، لصيام الأيام البيض أجر عظيم جدا، وهي الأيام التي تأتي في منتصف كل شهر هجري 13 و 14 و 15، حيث أن المواظبة على صوم تلك الأيام يُعادل صوم الدهر، وفضل إضافي وعظيم من صوم الأيام البيض في رجب، لآن الخيرات والأعمال الصالحة خلال الأشهر الحرم تُضاعف وتُضاعف حسناتها عند رب العالمين.

موعد الأيام البيض رجب 2022-1443

سميت الأيام البيض بهذا الاسم لأن القمر يكون كامل خلال ليالي تلك الأيام وتكون السماء مضيئة بيضاء، ويواظب الكثير من المسلمين حول العالم على صيام تلك الأيام العظيمة، وفي طريقنا إلى شهر رمضان العظيم، يواصل الجميع فعل الخيرات، للفوز بنفحة ربانية خلال تلك الأيام العظيمة، موعد الأيام البيض رجب 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات هي:

– الإثنين 14 فبراير 2022 الموافق 13 رجب 1443.

– الثلاثاء 15 فبراير 2022 الموافق 14 رجب 1443.

– الأربعاء 16 فبراير 2022 الموافق 15 رجب 1443.