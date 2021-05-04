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الإعلامي محمد القحطاني.. من هو رئيس وكالة الأنباء الكويتية الجديد Kuna

بواسطة محمود عطا الله
محمد القحطاني رئيس كونا الجديد محمد القحطاني رئيس كونا الجديد

قرر مجلس الوزراء في دولة الكويت تعيين الإعلامي محمد القحطاني رئيسًا جديدًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للإعلامي القدير محمد القحطاني، وأهم المناصب الإعلامية التي تولاها من قبل، حيث يمتلك رئيس كونا الجديد خبرات طويلة في مجال الإعلام، كما قرر مجلس الوزراء اليوم تعيين تركي المطيري وكيلا للتلفزيون.

من هو محمد القحطاني رئيس كونا الجديد

الإعلامي محمد القحطاني شغل من قبل منصب المدير الإقليمي لشبكة أوربيت لسنوات طويلة، دخل الإعلامي القدير مجال الإعلام عن طريق الصدفة، بدأ مسيرته في مجال المنوعات قبل أن ينتقل للمجال الإخباري والسياسي، تولى رئيس كونا الجديد بعد ذلك تولى منصب وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام.

الأستاذ محمد القحطاني رئيس وكالة الأنباء الكويتية الجديد له دور إعلامي وطني كبير خلال فترة الغزو العراقي للكويت، للإعلامي الكويتي القدير الكثير من الإنجازات في مجال عمله كويتيًا وعربيًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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