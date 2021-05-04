الإعلامي محمد القحطاني.. من هو رئيس وكالة الأنباء الكويتية الجديد Kuna

قرر مجلس الوزراء في دولة الكويت تعيين الإعلامي محمد القحطاني رئيسًا جديدًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للإعلامي القدير محمد القحطاني، وأهم المناصب الإعلامية التي تولاها من قبل، حيث يمتلك رئيس كونا الجديد خبرات طويلة في مجال الإعلام، كما قرر مجلس الوزراء اليوم تعيين تركي المطيري وكيلا للتلفزيون.

من هو محمد القحطاني رئيس كونا الجديد

الإعلامي محمد القحطاني شغل من قبل منصب المدير الإقليمي لشبكة أوربيت لسنوات طويلة، دخل الإعلامي القدير مجال الإعلام عن طريق الصدفة، بدأ مسيرته في مجال المنوعات قبل أن ينتقل للمجال الإخباري والسياسي، تولى رئيس كونا الجديد بعد ذلك تولى منصب وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام.

الأستاذ محمد القحطاني رئيس وكالة الأنباء الكويتية الجديد له دور إعلامي وطني كبير خلال فترة الغزو العراقي للكويت، للإعلامي الكويتي القدير الكثير من الإنجازات في مجال عمله كويتيًا وعربيًا.