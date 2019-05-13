الإعلان عن جنسيات السفن التي تعرضت للتخريب بخليج عدن | ثلاث سفن عربية وأخري أوروبية

في حادثة قد تكون بداية لتطور خطير فيما يتعلق بأمن الملاحة الدولية وأمن منطقة الخليج بشكلٍ عام، أعلنت السلطات الإماراتية أمس عن تعرض عدد أربع سفن مدنية تجارية لأعمال تخريب، وجهت فيها أصابع الاتهام لجماعات مُسلحة تابعة لإيران، في ظل تزايد التوتر بين طهران من جانب وجيرانها بالخليج العربي والولايات المتحدة من جانب أخر، وأكدت دولة الإمارات على تعرض السفن لتخريب مُمنهج يُمثل تطور خطير في السلوك الإيراني .

ولم يتم الإعلان عن جنسيات تلك السفن الأربع حتى أمس، واكتفى البيان الرسمي الصادر عن أبو ظبي بوصف جنسيات تلك السفن بمصطلح ” تحمل جنسياتٍ متنوعة ” واليوم تم الإعلان عن جنسيات السفن الأربع بشكل مُحدد بل والشركات التي تتبعها .. فإليكم التفاصيل .

ما هي جنسيات السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة السواحل الإماراتية

حيث أكدت شبكة CNN الإخبارية منذ قليل، أن العملية التخريبية التي استهدفت أربع سفن وذلك قبالة سواحل دول الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً بمحيط سواحل إمارة الفجيرة، تحمل أعلام دولتين عربيتين بالإضافة للرابعة التي تحمل علم دولة أوروبية .

حيث أكد بيان سي أن أن، أن سفينتين من السفن الأربع تحمل العلم السعودي ويتبعان شركات ” البحري ” و” البحر الأحمر ” أما السفينة الثالثة فتحمل العلم الإماراتي، ثم نأتي للسفينة الرابعة التي تم الإعلان أنها تحمل العلم النرويجي .

ومن جانبها طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان رسمي المجتمع الدولي أن يقوم بكافة واجباته تجاه تحقيق معايير الأمن والسلامة المكفولة بالقوانين الدولية لحرية وسلامة وأمن الملاحة التجارية الدولية .