الإمارات تطلق منصة جديدة لتوظيف الشباب

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، “المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي”، التي تتيح للمواطنين أصحاب المهارات تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية، والخاصة بمقابل مادى اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل.

وصرح أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية ، بأن إطلاق “المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي” يأتي في إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة لاستثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية في تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف “آل ناصر”، أن المنصة تشكل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات الأمر الذي من يساهم في دعم المواطنين خاصة في المناطق البعيدة عن المدن والراغبين في تحقيق دخل إضافى باستخدام أنماط جديدة ومبتكرة، مشيدا بجهود مؤسسة الإمارات (شباب) في تقديم الدعم التقني للمنصة وتطويرها، باعتبارها مؤسسة وطنية مختصة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص.

وبإمكان المواطنين الراغبين فى تقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة التسجيل للحصول على الترخيص اللازم من خلال الموقع الألكترونى، https://www.aefreelancer.ae/ وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإشراف على المنصة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المسجلين فيها بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وارشادهم بما يمنكهم من الاستفادة القصوى من المنصة.

وستكون آلية العمل المستقلبية من خلال طرح الجهات المعنية مشروعاتها المطلوبة، من خلال المنصة وبقدم أصحاب المهارت الوطنية عروضهم الفنية والمالية، وتختار تلك الجهات أحد تلك العروض لإنجاز المشروع المطلوب او تقوم هذه الجهات بطرح مشروع ما على أحد المسجلين في المنصة لانجازه بشكل حصري فيما يتم سداد المقابل المادي بعد استلام الجهة المعنية للخدمة المطلوبة وموافقتها عليها.

وحددت الوزارة 6 خدمات رئيسية يستطيع المواطنون تقديمها للجهات، تشمل الخدمات الإدارية والمهنية كاستشارات الموارد البشرية والدراسات وإدارة وتصميم وتخطيط المشاريع واستشارات خدمة العملاء وخدمات إدخال وتحليل البيانات وإدارة الفعاليات وتدريب الموارد البشرية، كما تضم خدمات المنصة التسويق والتي تتضمن تطوير العلامات التجارية وتسويق المحتوى والإعلان عبر الهواتف الذكية وتطوير العروض الترويجية فضلا عن استشارات وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو الإعلانية.

كما تضم المنصة خدمات التصميم مثل تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتصميم اللافتات الإعلانية وتصميم بطاقات العمل والتغليف والتعبئة والنشرات والكتيبات والملصقات والدعوات فضلا عن تصميم الجرافيك والرسوم البيانية التوضيحية والتصميم الداخلي وتصميم الشِّعارات وخدمات الفوتوشوب وتصميم النشرات الإعلانية وتصميم نشرات وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات الترجمة وتطوير الألعاب الألكترونية.