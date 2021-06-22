الإمارات شروط الحصول على منحة الزواج عبر وزارة تنمية المجتمع الإلكترونية

تقدم دولة الإمارات العربية منحة الزواج من خلال وزارة تنمية المجتمع ومن خلال موقعها الإلكتروني وفق مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها والتي نتعرف عليها من خلال المقال التالي وكيفية التقديم على المنحة وأهم الأوراق المطلوبة للتقديم، وتحرص الإمارات على توفير وسائل الزواج للشباب وتقديم المنح اللازمة التي تعينهم على ذلك.

شروط الحصول على منحة الزواج

يتم التقديم على منحة الزواج عبر موقع وزارة تنمية المجتمع التي تقدم العديد من خدمات الرعاية المختلفة وفق عدد من الشروط منها:

أن يكون المتقدم على منحة الزواج من مواطني دولة الإمارات.

من شروط المنحة أن يكون سن الشاب لا يقل عن 21 عام وعمر الفتاة لا يقل عن 18 عام.

لا يتوفر للمتقدم أي من المنح الأخرى من الوزارة أو الدولة.

لا يتعدى دخل المتقدم الشهري 25 ألف درهم إماراتي.

أن تكون المرة الأولى التي يتقدم فهيا للمنحة.

تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة من الوزارة والإقامة في دولة الإمارات.

طريقة التقديم على منحة الزواج

تم التقديم على منحة الزواج من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع ومن خلال بع الخطوات منها:

التوجه إلى موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني.

من الشريط العلوي يتم اختيار الخدمات الذكية.

من قائمة الخدمات يتم الضغط على الرعاية الاجتماعية.

تحديد خدمات الزواج ومنها اختيار منحة الزواج والدخول على الخدمة

الضغط على بدء الخدمة وتسجيل الدخول أو اختيار سجل الآن وإنشاء حساب.

ثم لدخول على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الوثائق اللازمة ومنها: