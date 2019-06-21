الإنقلاب الصيفي، ماهو، الملايين حول العالم يحتفلون به.. أطول يوم في السنة

الإنقلاب الصيفي Solstice يصادف هذا اليوم 21 يونيو في معظم الدول ويحدث عندما يكون أحد أقطاب الأرض في أقصى ميل بإتجاه الشمس، ويقع الأنقلاب الصيفي في 20 أو 21 وفق التقويم المعتمد بالنسبة لنصف الكرة الشمالية، ويكون أطول يوم في السنة في النهار، ويحدث يومين من كل عام.

كيف يحدث الإنقلاب الشمسي summer solstice

ويصادف اليوم الجمعة 21 يونيو هذا الإنقلاب الصيفي في بريطانيا، إذ يستمر النهار لمدة 16 ساعة و 38 دقيقة بدءاً من شروق الشمس في 4.43 صباحاً وغروبها في 9.21 مساءا.

وفي هذا الإنقلاب الصيفي، تكون الشمس في أقصى إرتفاع من خط الإستواء، وهذا عندما يميل القطب الشمالي بمحور 23.4 درجة مئوية شمالاً بإتجاه الشمس بشكل أقرب. وتكون أشعة الشمس في السماء مباشرة في مدار السرطان. ويكون إمتداد اليوم هو الأطول في السنة، وفي المقابل ليل أقصر. وفي الإنقلاب الصيفي 2019 ترتفع فيه الشمس عند أقصى نقطة لها في المدار الشمالي ويمر عبر المكسيك ، وجزر البهاما ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، والهند ، وجنوب الصين.

إذاً ماهو الإنقلاب الشتوي

وفي نفس تاريخ الإنقلاب الصيفي بالنسبة للإنقلاب الشتوي يميل محور الأرض في النصف الكرة الجنوبي بعيداً عن الشمس مباشرة فوق مدار الجدي، وهو وضع الفصول المعاكس، حيث يكون في الإنقلاب الشتوي يوم أقصر في يونيو بينما يكون الصيفي في دسيمبر. ويحتفل الملايين حول العالم بمناسبة أطول يوم المعروف “بالإنقلاب الشمسي” بإتخاذه يوماً للإبتهاج بإلتقاءهم في الأحتفالات والمهرجانات كما يتجمع الرجال والنساء عند الشواطئ، وإلتقاطهم صور جوية للشمس من هواتفهم الذكية.