الاتحاد الكويتي للمزارعين يُعلن أسعار الخضار المحلي

يُقدم الاتحاد الكويتي للمزارعين خدمة مميزة للمواطن الكويتي والمقيمين في دولة الكويت، حيث تصدر يوميًا نشرة أسعار الاتحاد الكويتي للمزارعين للخضار المحلي، حيث تضمن تلك النشرة والأسعار اليومية معرفة الأسعار لكل أنواع الخضار التي ينتجها المزارع الكويتي، قبل التوجه لشبرة الخضار، هذا وقد أعلن الاتحاد رسميًا، أن شبرة الخضار في الرقة سوف يتم افتتاحها رسميًا، يوم العاشر من يناير 2021، وتضم 155 بسطة للمزارعين المحليين، وأن شبرة الرقة للخضار، ستكون دون وسطاء، حيث يتعامل المزارع مع المستهلك النهائي.