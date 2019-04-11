الارصاد السعودية | تحذر من تقلبات الطقس الجمعة وتحدد المناطق المتأثرة بالرياح والغبار والأمطار الرعدية

تقلبات جوية من جديد تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حيث أن المملكة ستشهد حالة جوية جديدة بداية من الجمعة 12/4/2019 حتى الأحد 14/4/2019 فلا تزال فرصة تكون السحب الرعدية قائمة مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية وتساقط زخات قوية من الامطار على المدن .

الهيئة العامة للأرصاد تحذر من الطقس

حالة الطقس نهارا

التقلبات الجوية تعنى مرور اليوم بجميع فصول السنة حيث يكون الطقس دافئ في فترة الظهيرة ثم يشتد في البرودة مع دخول المساء وخاصة على منطقتي الواسطة والشرقية مع توقع تكاثف سُحب ركامية رعدية مصحوبة بزخات من الأمطار متوسطة إلى غزيرة في اجزاء مختلفة من الشرقية والرياض واجزاء من القصيم وحائل وتكون الرياح مختلفة الاتجاهات .

حالة الطقس ليلا

بعد حرارة النهار يعتدل الجو في المساء مع تساقط زخات أمطار متفرقة بسبب تكون السحب الرعدية على اجزاء من شرق ووسط المملكة .

أبرز المناطق المتأثرة بالبرد والأمطار

🌦متابعة

أبرز مناطق #المملكة المتأثرة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد يوم غدٍ الجمعة 2019/04/12#طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/yFnzjoYLQO — الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 11, 2019

تحذيرات هيئة الأرصاد

تنبيه من إرتفاع منسوب المياه في أجزاء من شرق ووسط المملكة نتيجة لتوفع هطول أمطار رعدية غزيرة. تنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية

درجات الحرارة المتوقعة

مكة 36 23 المدينة المنورة 31 18 الرياض 28 18 جدة 32 24 الدمام 30 21 أبها 24 14 تبوك 26 10 بريدة 28 17 حائل 25 13 الباحة 26 15 عرعر 24 14 سكاكا 24 15 جازان 35 27 نجران 34 20 وادي الدواسر 33 22 شرورة 37 23 طريف 22 10 الطائف 26 17 القنفذة 34 25 ينبع 31 20 العلا 27 15 الاحساء 29 21 حفر الباطن 30 17 بيشة 30 18 الوجه 31 21 رفحا 26 16 القريات 24 10 وسيتم اضافة التحذيرات والتنبيهات الموجهة من هيئة الأرصاد بخصوص حالة الطقس

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