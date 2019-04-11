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الارصاد السعودية | تحذر من تقلبات الطقس الجمعة وتحدد المناطق المتأثرة بالرياح والغبار والأمطار الرعدية

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

تقلبات جوية من جديد تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حيث أن المملكة ستشهد حالة جوية جديدة بداية من الجمعة 12/4/2019 حتى الأحد 14/4/2019 فلا تزال فرصة تكون السحب الرعدية قائمة مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية وتساقط زخات قوية من الامطار على المدن .

الهيئة العامة للأرصاد تحذر من الطقس

 

حالة الطقس نهارا

التقلبات الجوية تعنى مرور اليوم بجميع فصول السنة حيث يكون الطقس دافئ في فترة الظهيرة ثم يشتد في البرودة مع دخول المساء وخاصة على منطقتي الواسطة والشرقية مع توقع تكاثف سُحب ركامية رعدية مصحوبة بزخات من الأمطار متوسطة إلى غزيرة في اجزاء مختلفة من الشرقية والرياض واجزاء من القصيم وحائل وتكون الرياح مختلفة الاتجاهات .

حالة الطقس ليلا

بعد حرارة النهار يعتدل الجو في المساء مع تساقط زخات أمطار متفرقة بسبب تكون السحب الرعدية على اجزاء من شرق ووسط المملكة .

أبرز المناطق المتأثرة بالبرد والأمطار

تحذيرات هيئة الأرصاد

تنبيه من إرتفاع منسوب المياه في أجزاء من شرق ووسط المملكة نتيجة لتوفع هطول أمطار رعدية غزيرة.

تنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية

درجات الحرارة المتوقعة

مكة3623
المدينة المنورة3118
الرياض2818
جدة3224
الدمام3021
أبها2414
تبوك2610
بريدة2817
حائل2513
الباحة2615
عرعر2414
سكاكا2415
جازان3527
نجران3420
وادي الدواسر3322
شرورة3723
طريف2210
الطائف2617
القنفذة3425
ينبع3120
العلا2715
الاحساء2921
حفر الباطن3017
بيشة3018
الوجه3121
رفحا2616
القريات2410

وسيتم اضافة التحذيرات والتنبيهات الموجهة من هيئة الأرصاد بخصوص حالة الطقس

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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