الاستعلام صرف دعم الخبز موقع دعمك da3mak.jo بالأردن 2019.. دائرة ضرائب الدخل والمبيعات

بدأت وزارة المالية الأردنية ممثلة في دائرة ضرائب الدخل والمبيعات في صرف الدعم لمستحقيه اعتباراً من يوم 15 أبريل السابق، حيث يتم الاستعلام عن صرف دعم الخبز موقع دعمك da3mak.jo بالأردن، والآن تقوم بتسليم كل من تم تقييد أسمائهم من الأسر على موقع دعمك da3mak.jo لتسجيل طلب دعم الخبز والدعم النقدي، وذلك لكل الجهات التي تنطبق عليهم الشروط.

من القطاع العام والخاص والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وكذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي وأيضاً من يرث معاش الضمان الاجتماعي وأنه سوف يتم صرف الدعم النقدي مع الرواتب التي سوف يتم صرفها نهاية شهر أبريل الحالي، وجدير بالذكر فقد بلغ عدد المتقدمين لطلب الدعم النقدي نحو 639 ألف رب أسره تم تقديمهم الطلب إلكترونية وهم الآن يقومون بالاستعلام عن صرف دعم الخبز موقع دعمك da3mak.jo بالأردن عبر موقع دعمك التي يتم بحث الحالات المتقدمة بطلب عليه.

الاستعلام صرف دعم الخبز موقع دعمك da3mak.jo بالأردن 2019

يتم الاستعلام عن صرف دعم الخبز والدعم النقدي عبر موقع دعمك da3mak.jo بالأردن، التي قامت دائرة ضرائب الدخل والمبيعات بتفعيل عمليات التسجيل التي تمت عليه خلال الثلاثة أشهر السابقة لمعرفه ما إذا كُنت من المستحقين للدعم أم لا، ومن كان يستحق الدعم وتم قبول ضمن منظومة الدعم فعليه التوجه إلى البنوك للصرف حيث خصصت وزارة المالية البنوك الأتية.

البنك الإسلامي الأردن

البنك الأردني الكويتي

فروع بنك الإسكان

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