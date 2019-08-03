الاستعلام عن اذن دخول الكتروني الامارات عبر موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي

الاستعلام عن اذن دخول الكتروني الامارات برقم الطلب ورقم ألتحويله والرقم المرجعي هو من احدي الخدمات العديدة التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، للتأكد من صحة التأشيرة أو الفيزا أو أدن دخول إلكتروني e visa الإمارات أو أبو ظبي أو دبي أو أي إمارة من الإمارات العربية المتحدة وعدم انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية التي تستطيع من خلالها الاستعلام عن حالة الطلب بنفسك، وأيضا الاستعلام عن تاشيرة الامارات برقم الجواز للتأكد من سريانها من خلال المواقع العديدة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الاستعلام عن اذن دخول الكتروني الامارات

حتي تكون جميع أوراق سفرك قانونية وتوفيرا للوقت والجهد والمال للذهاب إلى المنشئات الحكومية، دشنت الحكومة الإماراتية العديد من المواقع الإلكترونية وأيضا شركات الطيران التي تساعدك علي تتبع كافة المعاملات التي من شأنها أن تسهل علي المواطنين كافة المعاملات الحكومية ومنها.

الاستعلام عن تأشيره الأمارات.

الاستعلام عن إذن دخول إلكتروني الإمارات.

استعلام عن تصريح عمل.

صلاحية إذن الدخول.

صلاحية الإقامة.

طلب الإدارة الافتراضية.

طلب الاستمارة الإلكترونية.

وضعية معاملة الإقامة.

بالإضافة إلى مراكز الخدمة المتعددة لتمكين العملاء من تتبع ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بإذن الدخول آو التأشيرة أو الفيزا أو أي طلب مقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي لدخول الإمارات العربية المتحدة من أي دولة من دول العالم.

الاستعلام عن تاشيرة الامارات

يمكنكم الدخول إلي موقع gdrfa الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، واتباع الخطوات التالية من أجل استعلام عن المعاملات المقدمة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

واختيار صلاحية الدخول وكتابة رقم الملف وكتابة الاسم بالكامل مع مراعاة أن يكتب الاسم باللغة الانجليزية، ويكتب أيضا تاريخ الميلاد والجنسية وكتابة الرمز الأمني مع مراعاة كتابته بشكل صحيح، ثم نضغط بحث وستظهر جميع المعلومات الخاصة بطلب أذن دخول الإمارات.