الاستعلام عن القيد الانتخابي الكويت 2022 بالرقم المدني عبر سهل أو موقع الداخلية

معرفة بيانات القيد الانتخابي في الكويت 2022 هو أهم ما يشغل الجميع خلال انتخابات مجلس الأمة 2022 التي تُقام اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن القيد الانتخابي في الكويت 2022، حيث توجد طريقتين للاستعلام الأولى عن طريق موقع وزارة الداخلية الكويتية، والثانية عبر تطبيق سهل للخدمات الحكومية، والاستعلام يتم باستخدام الرقم المدني الخاص بالمواطن والمواطنة.

الاستعلام عن القيد الانتخابي من تطبيق سهل 2022

بكل سهولة، يمكنك عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة، الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي في تطبيق سهل الكويتي 2022، حيث تتعرف بعد إدخال الرقم المدني على حالة القيد، رقم اللجنة، والدائرة الانتخابية التي تتبعها، عندما تدخل عبر تطبيق سهل على وتختار وزارة الداخلية، ثم الخدمات الأمنية، ثم أمة 2022، ثم تختار الاستعلام عن القيد الانتخابي.

لنجاح سير العملية الانتخابية

لابد من اتباع الإرشادات التالية: pic.twitter.com/AysNHCwiet — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 28, 2022



كما يمكنك معرفة القيد انتخابي الخاص بك عبر موقع وزارة الداخلية، بعد الدخول على الموقع تجد في الصفحة الرئيسية “مكان تصويت الناخب”، وبعد الدخول عليه تعرف القيد الانتخابي بالرقم المدني، التصويت في الانتخابات سوف يكون بشهادة الجنسية الأصلية، أو شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالانتخابات لمن فقد شهادة الجنسية.

جهزت وزارة الداخلية وكل الجهات المختصة بتنظيم الانتخابات كل مراكز الاقتراع في كل مدن الكويت،وأصبحت في كامل الجاهزية، لاستقبال كافة الناخبين خلال كامل ساعات يوم الخميس.