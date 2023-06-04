تنطلق انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 بعد ساعات وتحديدًا يوم الثلاثاء السادس من شهر يونيو 2023 لاختيار أعضاء المجلس الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن القيد الانتخابي، وطريقة معرفة مكان التصويت للناخب الكويتي، وكافة التفاصيل، هذا وسوف تشهد الانتخابات الكويتية منافسة قوية بين المرشحين في الدوائر الخمس.

معرفة القيد الانتخابي في الكويت 2023 عبر تطبيق سهل

عزيزي الناخب يمكنك معرفة مكان ولجنة ومدرسة التصويت ورقم القيد الانتخابي الخاص بك بكل سهولة بالرقم المدني 2023 عبر تطبيق سهل الكويت للخدمات الحكومية الموحدة، عن تسجيل دخولك على تطبيق سهل تختار قائمة الخدمات، ثم خدمات وزارة الداخلية، ثم تختار أمة 2023، بعدها تظهر لك كل بياناتك منها رقم القيد الانتخابي ولجنة التصويت الخاصة بك، والمدرسة والمنطقة.



رابط الاستعلام عن القيد الانتخابي الكويت 2023

يُقدم موقع وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مكان التصويت والمدرسة التي سوف ينتخب بها الناخب، وذلك من خلال اختيار إدارة الشؤون القانونية، رابط الاستعلام عن رقم القيد الانتخابي الكويت 2023 هو:

moi.gov.kw

من الجدير بالذكر أن عدد مقاعد مجلس الأمة 50 مقعدًا، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين.