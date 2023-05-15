الاستعلام عن القيد الانتخابي 2023 الكويت.. تعرف إلى مكان تصويت ناخب في انتخابات مجلس الأمة

أعلنت وزارة الداخلية عن طرق معرفة القيد الانتخابي 2023 في الكويت ومكان التصويت لكل ناخب في انتخابات مجلس الأمة، وهناك طريقتين للاستعلام والطريقتين سوف تتمكن من معرفة قيدك الانتخابي عبر الرقم المدني الخاص بك، هذا وسوف تُقام انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة يوم السادس من شهر يونيو القادم، حيث من المرتقب أن تكون المشاركة كبيرة في تلك الانتخابات.

القيد الانتخابي عبر تطبيق سهل

قالت وزارة الداخلية أنه سوف يتمكن المواطنون من الاستعلام عن القيد الانتخابي 2023 بالرقم المدني عبر تطبيق سهل للخدمات الحكومية الموحدة، حيث تتمكن في دقائق معدودة من معرفة كل بيانات القيد الانتخابي الخاص بك، وتطبيق سهل الحكومي متوفر لكل هواتف الأيفون والأندرويد.

رابط الاستعلام عن القيد الانتخابي 2023

الطريقة الثانية للاستعلام ستكون عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية عبر شبكة الإنترنت، ومنه ستعرف القيد وكان تصويت الناخب الخاص بك، يذكر أن انتخابات الكويت سوف تُقام في خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليكون إجمالي أعضاء مجلس الأمة 50 عضوًا، رابط الاستعلام عن القيد الانتخابي 2023 الكويت ومكان التصويت هو:

https://www.moi.gov.kw/main/eservices/election/voter-location

مع تمنياتنا لكل الناخبين في التوفيق باختيار المرشح المناسب له ولدائرته.