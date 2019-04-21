الالتزام بقواعد المرور من الأمور الهامة جدا لقائدي السيارات، لأنة بالإضافة إلى كونه يحمي أمنك وسلامتك الشخصية، فهو أيضا يوفر عليك دفع مبالغ طائله في حالة رصدك من رجال المرور أثناء قيامك بمخالفة ما، ولذلك كانت دائما تعليمات رجال المرور في أي دولة هي الالتزام بقواعد المرور أمان لك وللآخرين، ومن خلال موقع “كلمة” نقدم لك عزيز القارئ خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بكافة دول الخليج العربي من خلال روابط مباشرة سريعة وشرح ميسر لكيفية الحصول على الخدمة.

أولا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية

من خلال الرابط التالي رابط أبشر للاستعلام عن مخالفات المرور

يتم إدخال رقم الهوية في المكان المشار ألية بالسهم، ثم إدخال الرمز المرئي وهو الرمز الظاهر في المربع أعلى الرمز المرئي والظاهر في الصورة 1248، ثم بعد ذلك الضغط على عرض لعرض المخالفات.

ثانيا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بدولة الكويت

يتم الدخول على الرابط التالي رابط تسجيل مستخدم جديد للاستعلام

يتم إدخال الرقم المدني في المكان المخصص له، ثم يتم اختيار الجنسية، وبعدها يتم المتابعة للحصول على الخدمة المرجوة

ثالثا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بدبي

من خلال الرابط التالي رابط الاستعلام ودفع المخالفات المرورية بدبي

يتم إدخال رقم اللوحة واستكمال باقي البيانات المطلوبة ثم اختيار رمز التحقيق من الأشكال الموجودة اسفل مربع الاختيار.

رابعا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بأبو ظبي

يتم الاستعلام من خلال الرابط رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بأبو ظبي

بعد أستكمال ملئ البيانات يتم ادخال الرمز الموجود بالصورة المدرجة وهو في هذا النموذج wx7DEC ثم يتم الضغط على استعلام.

خامسا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعراق

يتم الاستعلام من خلال الرابط رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعراق

يتم إدخال البيانات المطلوبة بالمربعات الحوارية ثم يدخل الكود المشار اليه بالمربع الاخير للحصول على المخالفات.

سادسا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بدولة قطر

يتم الاستعلام من خلال الرابط رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بدولة قطر

بعد إدخال رقم اللوحة ونوع الترخيص، يتم كتابة رمز التحقيق وهو في هذا النموذج 779، ثم يتم الضغط على استعلم للحصول على الخدمة المرجوة.

سابعا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بدولة البحرين

يتم الاستعلام من خلال الرابط رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بدولة البحرين

يتم إدخال البيانات المطلوبة والضغط على مواصلة للحصول على الخدمة المرجوة.

ثامنا: الاستعلام عن المخالفات المرورية بسلطنة عمان

يتم الاستعلام من خلال الرابط رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بسلطنة عمان

بعد إدخال البيانات المشار إليها يتم الضغط على استفسر للحصول على الخدمة المرجوة.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم خدمة طيبة ومفيده، ونناشد الجميع بضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات وتحذيرات المرور من أجل سلامتك وسلامة الآخرين، وحفظ الله الجميع.

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