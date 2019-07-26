الاستعلام عن تأشيرة البحرين فيزا زائر أو عمل عبر موقع الحكومة الإلكترونية وزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة

الاستعلام عن تأشيرة البحرين أصبحت الآن عملية سهلة وغير معقدة، فقد أتاحت مملكة البحرين العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الزائر والمقيمين في المملكة مثل الاستعلام عن فيزا البحرين والتأكد إذا كان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول أراضي المملكة من المصريين والعرب ومعرفة أسعار تأشيرة البحرين، حيث أتاحت المملكة الحصول علي التأشيرة أو الفيزا بغرض السياحة أو الزيارة أو العمل إلكترونيا تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للوقت، وذلك عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية services.bahrain.bh أو من خلال موقع أي فيزا evisa أو عن طريق موقع وزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

كما يقدم موقع الحكومة الإلكترونية البحرين خدمة التأكد من صلاحية التأشيرة للمقيمين وزوار المملكة، وأيضا خدمة الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لإصدار تأشيرة للزوار المكفولين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها حكومة البحرين للمؤسسات الحكومية والشركات.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين

تتيح حكومة البحرين الحصول على تأشيرة زيارة إلكترونية أو تأشيرة عمل للزوار المكفولين أو من يريدون الدخول لأراضى المملكة، تفتح مملكة البحرين أبوابها لزوار 68 دولة للحصول علي تأشيرة الدخول وذلك فور وصولهم إلى ارض مطار البحرين الدولي وذلك بعد دفع رسوم محددة.

أما عن الجنسيات الأخري فيمكنهم الحصول علي التأشيرة الإلكترونية لمملكة البحرين وعددهم 114 دولة قبل الدخول لمملكة البحرين، وذلك عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية أو عن طريق سفارة المملكة في دولتهم، كما يمكنكم من خلال موقع الحكومة الإلكترونية الاستعلام عن تأشيرة البحرين.

طريقة الحصول على تأشيرة البحرين

كما ذكرنا سابقا يوجد العديد من الطرق للحصول علي فيزا البحرين لدخول المملكة، كما يمكنكم أيضا الدخول علي موقع البحرين فيزا bahrainevisa التابع لوزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أو يمكنكم زيارة موقع وزارة الخارجية البحرين لمزيد من الأخبار والمعلومات، علما بأن عادة ما تستغرق التأشيرة الإلكترونية ما بين 3 إلى 5 أيام في إصدارها لذلك وجب التنويه علي مراعاة ملاء جميع البيانات بشكل صحيح.

أسعار تأشيرة البحرين

توضح الصورة في الأعلى سعر رسوم تأشيرة البحرين وأسعار تجديد الفيزا والإقامة في مملكة البحرين، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال علي مركز الاتصال الوطني من خلال الرقم 80008001 وذلك علي مدار اليوم، لتلقي أي استفسار حول رسوم تأشيرة البحرين للمصريين والعرب وأي استفسارات أخري.