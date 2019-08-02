الاستعلام عن تاشيرة الامارات برقم الجواز (زيارة – أقامة) عبر موقع إمراتك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبــــــي

الاستعلام عن تاشيرة الامارات برقم الجواز تعتبر من الأمور الهامة سواء كانت تأشيرة زيارة أو تأشيرة عمل أو تأشيرة أقامة أو غيرها من التأشيرات التي يجب الحصول عليها قبل طلب إذن دخول دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم موقع إمراتك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبــــــي وموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التي تسعى جاهدة من أجل التيسير علي السادة الزائرين والمقيمين بالأراضي الإماراتية استعلام عن تاشيرة الامارات بكل سهولة.

الاستفسار عن تأشيرة لإمارات هي من الأمور التي يبحث عنها الكثير من العرب علي شبكة الإنترنت، وذلك لغرض الحصول علي إذن دخول إلكتروني الإمارات بغرض زيارة المدن الهامة مثل أبو ظبي ودبي وغيرها أو بغرض العمل، أما بخصوص طريقة استخراج تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصبحت من الأمور السهلة التي يقدمها موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبــــــي.

الاستعلام عن تاشيرة الامارات برقم الجواز

قامت دولة الإمارات بتيسير كافة السبل من أجل استعلام عن تاشيرة الامارات برقم جواز السفر بشكل إلكتروني، من خلال الدخول علي موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الذي يمكنكم من الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الإمارات من خلال القيام ببعض الخطوات التي سوف نشرحها فيما يلي.

لأجل الاستفسار عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز يمكنكم دخول موقع الهيئة الاتحادية المبين سابقا واتباع الخطوات التالية بكل دقة وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط علي كلمة Passport Information. ثم الضغط علي كلمة Visa. ثم إدخال كافة البيانات الخاصة بك ( جنسيتك ورقم الجواز وتاريخ صلاحية الجواز ). ثم الضغط علي كلمة Search.

بعد ذالك سيتم عرض كافة البيانات الخاصة الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز الخاصة بكم، سواء كانت بغرض السياحة أو الزيارة أو عمل، وأيضا معرفة تصاريح الدخول دولة الإمارات للمكفولين، وغيرها من الأمور التي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.