الاستعلام عن صلاحية الاقامة في تركيا

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في تركيا يبحث عنها الكثير من المواطنين الأجانب في مختلف الجنسيات التي يوفرها موقع الإقامة التركية التابع لوزارة الداخلية المديرية العامة للإدارة الهجرة، حيث يمكن التأكد من صلاحية الإقامة السياحية في تركيا لمعرفة مدة استلام الإقامة السياحية في تركيا إلكترونيا عن طريق رقم الإقامة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع دائرة الهجرة التركية للتحقق من صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة المبني الرسمي للإقامة التابع للقنصلية التركية.

أنواع الإقامة في تركية

تختلف أنواع الإقامة في تركيا بحسب نوع الأوراق المقدمة لنظام الإقامة فهناك من يتقدم للحصول علي إذن إقامة للسياحة أو عمل أو دراسة وغيرها كما هو موضح بالنقاط التالية علي النحو التالي.

إذن الإقامة القصيرة.

إذن الإقامة العائلية.

أذن أقامة العمل في تركيا.

أذن أقامة الدراسة في تركيا.

أذن أقامة الحالات الإنسانية .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في تركيا

وزارة الداخلية التركية فعلت رقم الاستعلام عن الإقامة في تركيا من داخل أو خارج تركيا من خلال الرقم الموحد التالي 157 حيث يعتبر هذا الرقم المجاني كما يمكن الاتصال على رقم الاستعلامات للأجانب على 00903121571122 وذلك للاستفسار عن الإقامة، كما يمكنكم الحصول علي الجميع المعلومات المتعلقة بكافة المستندات الرسمية الأخري للحصول علي تصاريح الإقامة في تركيا والبدء في إجراءات الحصول على الإقامة التركية وتأشيرة الدخول و الفيزا في تركيا.