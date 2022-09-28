الاستعلام عن مكان تصويت الناخب بالرقم المدني انتخابات مجلس الأمة 2022.. رابط معرفة اللجنة الانتخابية الكويت

أعلنت وزارة الداخلية عن رابط الاستعلام عن مكان تصويت ناخب بالرقم المدني وذلك قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2022، وعليه يمكن للمواطن أو المواطنة معرفة مكان اللجنة الانتخابية في الكويت بطل سهولة وفي خلال دقائق معدودة، وتنطلق انتخابات مجلس الأمة الكويتي غدا الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 نائبًا عن الشعب في المجلس القادم.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

رابط الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت سوف يكون عبر موقع وزارة الداخلية، كما يمكن معرفة مكان التصويت للناخبين عبر تطبيق سهل التطبيق الموحد للخدمات الحكومية الكويتية، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات منافسة قوية في كل الدوائر من الأولى حتى الخامسة.

أعلنت وزارة الداخلية، أن التصويت في الانتخابات سوف يكون عن طريق أصل شهادة الجنسية، أو شهادة لمن يهمه الأمر، وطالبت من لا يحمل شهادة الجنسية أن يستخرجها قبل التوجه للتصويت، حيث ستعمل الجهة المختصة غدا الخميس لإصدار الجنسية في دقائق معدودة للمواطنين، رابط معرفة مكان اللجنة الانتخابية الكويت 2022 هو:

https://www.moi.gov.kw/main/eservices/election/voter-location?culture=ar

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الأمة القادم.