الاستفادة من التقديم في منصة دعم كهرباء الأردن kahraba.gov.jo رابط تسجيل

ما هو رابط دعم الكهرباء في الأردن وكيفية التقديم على الدعم هي أمور يتم البحث عنها بالتزامن مع إعلان قطاع الطاقة والمعادن عن إطلاق تعرفة جديدة لاحتساب قيمة معدل استخدام الكهرباء، وفي التفاصيل ذكرت قطاع المعادن انها تدعم بيوت الأردنيين على أساس عداد كهرباء واحد، الآن تم إعلان قطاع الطاقة والمعادن في مملكة الأردن عن تطبيق دعم الكهرباء في الأول من أبريل 2020 ولكن يتم الآن التقديم من خلال منصة دعم الكهرباء حيث يعكس المستفيد بياناته فيها من خلال تعبئة نموذج طلب دعم الكهرباء، وفي صفحات هذا المقال على موقع كلمة دوت أورج نناقش كل ما يتعلق بالتقديم على دعم الكهرباء والروابط في ذلك.

تقديم دعم كهرباء الأردن

يتم التقديم في دعم الكهرباء للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة 2022 الأردنية، على ان يباشر مقدم الدعم إرسال طلبه بشكل إلكتروني حصراً على منصة دعم الكهرباء kahraba gov jo في الأردن على شبكة الأنترنت.

من هي الفئات المستفيدة من تعرفة الكهرباء الجديدة

في حال مطابقة الشروط الواردة في خطة دعم الكهرباء لدى المستفيد يمكنه الدخول الى نظام الدعم الالكتروني، وإنشاء تسجيل جديد، للبدء في التقديم للحصول على دعم تعرفة الكهرباء الجديدة. وتنشر السطور التالية من هم فئات المستفيدين الرئيسيون من تعرفة الكهرباء المدعومة

العائلات الأردنية

حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، فيتم معاملتهم مثل المشتركين الأردنيين.

التسجيل والتقديم في منصة دعم الكهرباء في الأردن

إجراءات مبسطة تم وضعها للتسجيل والتقديم على دعم الكهرباء في الأردن 2022 عبر رابط منصة دعم الكهرباء ، وهذه الطريقة هي

سجل دخولك في منصة موقع دعم الكهرباء وهو https://kahraba.gov.jo

إذا كان هذا أول استخدام أختر خيار تسجيل

حدد نوع الفئة المستفيدة من التسجيل وفق الخيارات المتاحة

يطلب من المسجل إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد أيضا

ثم على المسجل في المنصة إدخال رقم دفتر العائلة

الضغط فوق تحقق

استلام رمز مكون من أربعة أرقام عبر رقم الهاتف الخلوي المدخل

الآن تنتقل الى مرحلة التقديم في دعم الكهرباء إضافة عداد كهرباء واشتراك أختر إسم شركة الكهرباء المرتبط بها المستفيد وذلك من الخيارات المتاحة يستكمل المسجل إضافة رقم العداد ثم إضافة رقم الاشتراك يقوم المشترك بتحديد المحافظة المقيم بها، ونوع السكن

بعد إنهاء التزويد بالبيانات المتعلقة بالمسجل يبدا بالضغط على استعلام

وأخيراً التأشير بعلامة صح في المربع بأنك تقر على صحة المعلومات المدخلة من قبلك في منصة دعم الكهرباء وذلك بأن تكون صحيحة ودقيقة وتحمل التبعات القانونية ان كانت خاطئة، ثم عمل حفظ.

رابط منصة دعم كهرباء الأردن

يتم رصد مؤشرات بحث للوصول الى منصة دعم كهرباء الأردن، وبمجرد العثور على رابط منصة دعم الكهرباء يمكن بدء التقديم على هذا الدعم عبر المنصة المذكورة التي أطلقتها تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ودخل الرابط الخدمة بشكل رسمي.