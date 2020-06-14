أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات في دولة الكويت عن تقديم خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من الاستفسار عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت ، بدلاً من الذهاب إلى مكاتب هيئة المعلومات وإضاعة الكثير من الوقت والجهد.

وقالت الهيئة الوطنية للمعلومات العامة أنه لابد من الاستعلام عن جاهزية بطاقة الهوية من فترة إلى أخرى والتأكد من الموعد المحدد لانتهاء صلاحية البطاقة، وتجديدها في موعدها الرسمي وذلك حتي لا يتعرض المواطن أو المقيم للغرامة

ما هي البطاقة المدنية بدولة الكويت

هي عبارة عن بطاقة تحمل البيانات الشخصية لحاملها، ويستطيع الكويتي أن يحصل علي العديد من الخدمات العامة بمجرد الحصول على تلك البطاقة، ويمكن أيضاً أن يحل العديد من المشاكل في العمل، ولابد من حمل تلك البطاقة لإثبات الهوية وتحتوي على المعلومات التالية:

صورة شخصية. اسم حامل البطاقة. الرقم المدني. تاريخ اصدار البطاقة. ميعاد التجديد. الجنس. تاريخ الميلاد.

الاستفسار عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت

يمكن الاستعلام عن جاهزية البطاقة عن طريق بعض الخطوات البسيطة، حيث يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة المعلومات من الرابط التالي ثم اتباع الخطوات التالية:

تقوم بإدخال رقم بطاقة الهوية الخاص بك في الخانة المخصصة.

الضغط على زر الإستعلام الموجود في الاسفل ثم الانتظار قليلاً.

يتم توجيهك إلى صفحة بها كافة البيانات.

وأيضاً يمكن الاستعلام من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من الهيئة عن طريق الاتصال بالرقم 188988 ثم متابعة الخطوات المطلوبة منك.

طريقة تجديد البطاقة المدنية إلكترونياً

يمكن لجميع المواطنين بدولة الكويت تجديد بطاقة الهوية إلكترونياً والحصول علي نسخة جديدة من البطاقة بتاريخ صلاحية جديد وذلك من خلال الآتي:

الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات من الرابط التالي

الدخول إلى الصفحة الخاصة بتجديد البطاقة واختيار تجديد البطاقة للمواطن.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل رقم البطاقة والاسم.

إدخال عنوان الإقامة وبيانات الاتصال بصورة صحيحة ثم الضغط علي زر التجديد.

يتم إرسال البطاقة على عنوان الإقامة الذي قمت بإدخاله.

وبهذا نكون قد وصلنا في نهاية التقرير الخاص بنا علي موقع كلمة والذي ذكرنا فيه طريقة الاستفسار عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت وطريقة تجديد البطاقة إلأكترونياً.