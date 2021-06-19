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الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 ودخول سحب الـ 250.000$

بواسطة Mohamed said
الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 ودخول سحب الـ 250.000$ الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 ودخول سحب الـ 250.000$

ساعات قليلة وينطلق النسخة الجديدة من سحب مسابقة الحلم mbc 2021 على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي سيتم السحب عليها من بين المشاركين من خلال برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، ويترقب الجميع إعلان اسم الفائز، الذي سيتم على الهواء مباشرةً الإعلان عنه والاتصال به لتهنئته وتسليمه جائزته، مع العلم أنه تم استبعاد أقارب العاملين في المسابقة من المشاركة لضمان الشفافية في السحب.

1 الاشتراك في مسابقة الحلم
2 الاشتراك عبر الخدمة الإلكترونية

الاشتراك في مسابقة الحلم

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، من خلال خدمة الرسائل النصية، بإرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، أو الاتصال على نفس الرقم، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك حتى يتم تأكيد الإشتراك، وفي حالة عدم وجود رقم لدولتك، يمكنك التواصل عبر الرقم الدولي الموحد لجميع الدول.

الاشتراك عبر الخدمة الإلكترونية

كما يمكن الاشتراك في dream 2021 من خلال تسجيل الدخول وتدوين كافة البيانات المطلوبة في الموقع الرسمي للمسابقة: mbc، ثم تسجيل رقم الجوال وتفعيل باقي الخطوات، كما يمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك، ثم تسجيل اسم المستخدم ورقم الموبايل وكود الدولة، ثم موافق أو إرسال، مع العلم أن سعر الدقيقة هو سعر دقيقة المحمول الدولية حسب تعريفة كل دولة على حدها.

Mohamed said
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