الالتحاق بعائل في الكويت 2023/2022.. فتح طلبات التأشيرات للأبناء خلال ساعات
أعلنت مصادر صحفية، إنه سوف يتم فتح الالتحاق بعائل في الكويت خلال الساعات القليلة القادمة للأبناء (الأطفال)، أُعلن عن هذا الخبر، يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وأكدت تلك المصادر، إن تلك الخطوة من المرتقبة أن تتبعها خطوات تدريجية لاستقبال طلبات تأشيرات الالتحاق بعائل للزوجة والأم والأب، لكن هذا سيكون خلال الفترة القادمة.
شروط الالتحاق بعائل الكويت 2022 للأبناء (الأطفال)
- أن يكون راتب المقيم صاحب طلب الالتحاق بعائل في الكويت 2022 لا يقل عن 500 دينار.
- إقامات الأب والأم سارية.
- عمر الطفل (الابن) أقل من 5 سنوات.
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- يستثنى من شرط الراتب أن يكون عمر الطفل أقل من سنة.
- يستثنى من شرط الراتب المهن المستثناة بقرار حكومي.
- عدم استلام معاملات من الجنسيات الموقوفة.