الانتخابات التكميلية بالخامسة

تُقام الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة عن مجلس الأمة في الكويت يوم السبت 22 مايو 2021، حيث يتنافس المرشحون في تلك الانتخابات على مقعد النائب الدكتور بدر الداهوم، هذا المقعد النيابي في مجلس الأمة الكويتي الخالي منذ أسابيع مضت بحكم قضائي، حيث يتنافس في تلك الانتخابات عدد 15 مرشحًا، منهم 14 مرشح من الذكور، ومرشحة واحدة أنثى، والدائرة الخامسة هي واحدة من أكبر دوائر الكويت الانتخابية من حيث أعداد الناخبين، تابعونا مع كل جديد