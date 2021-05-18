الانتخابات التكميلية بالخامسة

تُقام الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة عن مجلس الأمة في الكويت يوم السبت 22 مايو 2021، حيث يتنافس المرشحون في تلك الانتخابات على مقعد النائب الدكتور بدر الداهوم، هذا المقعد النيابي في مجلس الأمة الكويتي الخالي منذ أسابيع مضت بحكم قضائي، حيث يتنافس في تلك الانتخابات عدد 15 مرشحًا، منهم 14 مرشح من الذكور، ومرشحة واحدة أنثى، والدائرة الخامسة هي واحدة من أكبر دوائر الكويت الانتخابية من حيث أعداد الناخبين، تابعونا مع كل جديد
كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة
قد يعجبك ايضا