الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة مجلس الأمة – الموعد وأسماء المرشحين

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة مجلس الأمة الكويتي 2021 لشغل مقعد واحد، كما نتابع معكم أسماء المرشحين في الانتخابات بالدائرة الخامسة الكويتية، ونتابع أسماء من تقدموا بأوراقهم، هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن موعد تلك الانتخابات سوف يكون يوم 22 مايو 2021 القادم، يذكر أنه تم شطب عضوية النائب بدر الداهوم إثر حكم قضائي، وتقام الانتخابات لشغل هذا المقعد النيابيK هذا ويذكر أن الترشح للانتخابات التكميلية يفتح أبوابه يوم الخميس 15 أبريل 2021.

الأوراق المطلوبة وشروط الترشح في انتخابات الدائرة الخامسة التكميلية