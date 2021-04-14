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الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة مجلس الأمة – الموعد وأسماء المرشحين

بواسطة محمود عطا الله
موعد الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة الكويت وأسماء المرشحين

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة مجلس الأمة الكويتي 2021 لشغل مقعد واحد، كما نتابع معكم أسماء المرشحين في الانتخابات بالدائرة الخامسة الكويتية، ونتابع أسماء من تقدموا بأوراقهم، هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن موعد تلك الانتخابات سوف يكون يوم 22 مايو 2021 القادم، يذكر أنه تم شطب عضوية النائب بدر الداهوم إثر حكم قضائي، وتقام الانتخابات لشغل هذا المقعد النيابيK هذا ويذكر أن الترشح للانتخابات التكميلية يفتح أبوابه يوم الخميس 15 أبريل 2021.

الأوراق المطلوبة وشروط الترشح في انتخابات الدائرة الخامسة التكميلية

  • أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفه أصلية.
  • أن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة.
  • أن يكون المرشح مُقيد في الجداول الانتخابية.
  • لم يصدر ضده أحكام قضائية بعقوبة تمنعه من الترشح.
  • يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية.
  • الأوراق المطلوبة للتؤشح: شهادة الجنسية الأصلية، البطاقة المدنية الأصلية، عدد 2 صورة شخصية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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