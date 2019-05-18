البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة إيران والعراق فوراً حفاظاً على أمنهم

على ما يبدو أن طبول الحرب تدق منطقة الخليج العربي، والشواهد والدلائل على ذلك عديدة، حيث طالبت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران والعراق فى الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الغير مستقرة والتهديدات التى تشهدها المنطقة، بل ودعت مملكة البحرين رعاياها المتواجدين فى العرق وإيران بالمغادرة فوراً حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد ذكرت فى بيان رسمي لها اليوم السبت جاء فيه “تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق فى الوقت الراهن، نظراً للأوضاع غير المستقرة التى تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر”

وأضاف بيان وزارة خارجية مملكة البحرين: “وتدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فوراً وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم”.

وكانت المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج قد وافقت على إعادة انتشار القوات الأمريكية فى المنطقة وذلك لمواجهة الخطر الإيراني، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال حاملة طائرات ترافقها مجموعة من السفن الحربية وطائرات استراتيجية طراز B52 لردع الخطر الإيراني، فى الوقت الذي هددت فيه طهران بإغلاق مضيق هرمز فى حال منعها من تصدير النفط من خلاله إلى دول العالم.

كما تُجري حالياً بين عدد من الدول العربية اتصالات مكثفة من أجل التحضير لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التى ستعقد فى مكة المكرمة فى العشر الأواخر من رمضان، وان هذه القمة الهدف منها بحث سبل التعاون لمواجهة الخطر وعدم الاستقرار بالمنطقة.