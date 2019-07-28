البحوث الفلكية الفلسطينية تعلن موعد عيد الأضحي

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية اليوم الأحد ان الحسابات الفلكية للجمعية تشير الي ان موعد وقفة عرفات من المرجح ان توافق السبت 10 اغسطس المقبل علي ان يكون أول ايام عيد الأضحي المبارك يوم الاحد 11 أغسطس المقبل ، و ان يكون يوم الجمعة القادم غرة شهر ذي الحجة من العام الهجري 1440- وذلك بحسب الحسابات الفلكية-.

موعد عيد الأضحي

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن داود الطروة عضو الجمعية الفلكية الفلسطينية وعضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك أن الاقتران المركزي -المحاق- لشهر ذي الحجة سيحدث صباح يوم الخميس- الأول من أغسطس- في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس- وهو يوم التحري- وفي هذا اليوم تغرب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 07:36 دقيقة مساءً، فيما يغرب القمر في تمام الساعة 8:07 مساء، ويكون عمره لحظة الغروب 13 ساعة و 24 دقيقة ومكثه 31 دقيقة، ونسبة الإضاءة من قرص القمر 0.2%.

هلال شهر ذي الحجة

وأضاف المسؤول الفلسطيني”داود الطروة” الي أنه وفقا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية من خلال التلسكوب فقط، كما ستكون رؤية الهلال ممكنة بواسطة التلسكوبات من كافة الدول العربية، بينما ستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات و العين المجردة من أمريكا الجنوبية والشمالية والمحيط الأطلسي والهادي وجزء من غرب أفريقيا- علي حد قوله-