البحوث الفلكية تعلن غرة شهر رمضان الكريم وموعد عيد الفطر المبارك 1441/2020

كشف الدكتور “جاد محمد القاضي”، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد غرة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد، خلال التصريحات التي قام بها رئيس معهد البحوث لوكالة الشرق الأوسط، التي قام بها منذ قليل.

غرة شهر رمضان الكريم

كشف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور “جاد محمد القاضي”، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان الكريم ستوافق يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحًا، بتوقيت القاهرة، الخميس الموافق 23 أبريل، ستكون موعد ميلاد الهلال، وسيختفي الهلال بعدها ب30 دقيقة، وتعتبر تلك مدة كافية لرصد الهلال بصريًا على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس. يوم الجمعة.

عدة أيام شهر رمضان 1441/2020

أكدت الحسابات الفلكية أن عدة أيام شهر رمضان الكريم هذا العام سيكون 30 يوم، وسيبدأ الشهر الكريم وفقًا لما أعلنه رئيس معهد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، وسينتهي يوم السبت الموافق 23 مايو، على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو.

أقصر أيام الصوم

كما أكد رئيس معهد البحوث الفلكية أن أول أيام الشهر الكريم سيكون أقصر أيام الصوم، وستصل ساعات الصوم خلاله إلى 14 ساعة و25 دقيقة، وسيكون آخر أيام الشهر الكريم هو أطول ساعات الصوم، بعدد ساعات 14 ساعة و57 دقيقة.