البدل النقدي.. تعرف على شروط بيع الإجازات في الكويت

أعلن مجلس ديوان الخدمة المدنية عن ضوابط صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، حيث تم نشر تلك الضوابط بصورة رسمية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط بيع الإجازات في الكويت، وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار صرف البدل النقدي وقد أوكل إلى ديوان الخدمة المدنية مهمة وضع الضوابط اللازمة للصرف والتي من الواجب توافرها.

شروط بيع الإجازات في الكويت لصرف البدل النقدي