البدل النقدي.. تعرف على شروط بيع الإجازات في الكويت

أعلن مجلس ديوان الخدمة المدنية عن ضوابط صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، حيث تم نشر تلك الضوابط بصورة رسمية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط بيع الإجازات في الكويت، وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار صرف البدل النقدي وقد أوكل إلى ديوان الخدمة المدنية مهمة وضع الضوابط اللازمة للصرف والتي من الواجب توافرها.
شروط بيع الإجازات في الكويت لصرف البدل النقدي
- أولى ضوابط وشروط بيع الإجازات وصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة هو قضاء خمس سنوات في الخدمة.
- أن يحصل طالب البدل النقدي على أمتياز أو أعلى درجة تقييم في آخر تقريري أداء قبل الصرف.
- ألا يكون قد وُقعت على طالب بيع رصيد الإجازات عقوبات تأديبية ما لم يتم محوها.
- أن يكون قد مضى على طالب البدل سنتين بذات الجهة بعد التعيين أو النقل إليها.
- هذا وقد أكدت ضوابط الخدمة المدنية أنه لا يجوز تكرار طلب صرف البدل النقدي إلا بعد إنقضاء سنة.
- يجب أن يتبقى في رصيد إجازات الموظف 30 يومًا بعد صرف البدل.