البرلمان العراقي يكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد.. تعرف على التفاصيل

اتخذ البرلمان العراقي خلال الساعات القليلة الماضية قرارا هاما بشأن رئاسة وزراء العراق في ظل الأزمة الراهنة داخل العراق طوال الأشهر الماضية حول رئيس الوزراء والتي لم يُبث فيها أي أمر خلال الفترة الماضية، حتى قام المجلس بحسم هذا الأمر خلال الساعات الماضية بتعيين شخص على رأس الحكومة العراقية.

ووافق البرلمان العراقي خلال الساعات القليلة الماضية على تولي مصطفى الكاظمي رئاسة وزراء العراق بعدما تم منح الثقة له من قبل مجلس النواب العراقي خلال الساعات الماضية حسبما أعلنت فضائية “تين” المصرية في نبأ عاجل لها، وذلك لفض حالة الجمود التي دامت في دولة العراق لعدة أشهر طوال الفترة الماضية وسط خلافات عديدة حول رئيس الوزراء القادم.

من هو مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الجديد

تولى مصطفى الكاظمي قبل أن يتولى رئاسة وزراء العراق في الوقت الحالي، كان هو رئيس الاستخبارات العراقية في شهر أبريل الماضي والتي كانت منوطة بتشكيل الحكومة العراقية التي ستحل من التي سقطت قبلها، وإليكم عدد من المعلومات عن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد مقدمة إليكم من قبل موقع “كلمة دوت أورج” حرصا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه:

ولد مصطفى الكاظمي في مدينة بغداد في سنة 1967

عمل مصطفى الكاظمي لفترة في مهنة الصحافة

عُرف عن مصطفى الكاظمي أنه أحد معارضي رئيس العراق الأسبق صدام حسين

تم نفي الكاظمي لعدد من الدول المختلفة ولكنه رفض الانضمام لأي أحزاب سياسية

عاد الكاظمي إلى العراق من جديد بعدما تم الغزو الأمريكي على العراق عام 2003