البصمة البيومترية الجهراء.. تعرف على المكان وطريقة حجز المواعيد

اعتمدت وزارة الداخلية حجز المواعيد إلكترونيًا لأخذ البصمة البيومترية في الكويت بعد اعتمادها في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية منذ 12 مايو 2023 الماضي، ويعتبر مركز البصمة البيومترية في الجهراء أحد المواقع التي تم اعتمادها لأخذ تلك البصمة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن داخل البلاد.

حجز موعد البصمة البيومترية الجهراء

رابط حجز موعد البصمة البيومترية في الجهراء وكل مناطق الكويت عبر تطبيق سهل، أو موقع وزارة الداخلية، عند الدخول لموقع الوزارة، تختار منصة المواعيد، ثم تختار منصة متى للكويتيين والمقيمين، عند تسجيل الدخول، تختار وزارة الداخلية ثم الأدلة الجنائية، ثم البصمة البيومترية، تُدخل البيانات المطلوبة، ثم تختار البصمة البيومترية في الجهراء، او أي من المراكز القريبة لك، وتحدد الموعد، نفس تلك الخطوات تكون عبر تطبيق سهل.

البصمة البيومترية الجهراء.. تعرف على العنوان

يقع مركز البصمة البيومترية بالجهراء بإدارة الأدلة الجنائية (بصمات الشركات)، والمركز يقع بجوار إدارة مرور محافظة الجهراء، أوقات العمل على مدار 24 ساعة، إحداثيات العنوان هي:

بصمات الجهراء

البصمة البيومترية لكل من بلغ سن 18 سنة فأكثر.