البصمة البيومترية حجز موعد غرب مشرف وأم الهيمان والفروانية والجهراء

بواسطة محمود عطا الله
البصمة البيومترية حجز موعد البصمة البيومترية حجز موعد

نشرت وزارة الداخلية رابط وطريقة وخطوات حجز موعد البصمة البيومترية في المراكز الأربعة غرب مشرف وأم الهيمان والجهراء والفروانية، كما أكدت الوزارة أن عدد تلك مراكز البصمة العشرية في الكويت سوف يرتفع خلال الفترة القادمة، البصمة البيومترية في الكويت تؤخذ لمرة واحدة في العمر لكل من كان عمره 18 سنة فأكثر.

حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

عبر رابط وزارة الداخلية يمكنك حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت (العشرية) في كل أي من المراكز غرب مشرف أو أم الهيمان أو الفروانية أو الجهراء، أخذ البصمة العشرية يتم في دقائق، حيث تؤخذ البصمة لأصابع اليد العشرة والكفين، إلى جانب بصمة الوجه وبصمة العين والتوقيع الإلكتروني.

رابط البصمة العشرية حجز موعد

يمكنك حجز الموعد عبر تطبيق سهل الكويتي للخدمات الحكومية الموحدة، وطريقة الحجز سهلة وبسيطة، حيث تختار أقرب مكان لك لأخذ البصمة، كما تحدد الموعد، رابط حجز موعد البصمة البيومترية هو:
moi.gov.kw
من الجدير بالذكر أن الكويت تطبق البصمة البيومترية في كل منافذها الحدودية منذ 12 مايو 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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