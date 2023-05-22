البصمة البيومترية حجز موعد غرب مشرف وأم الهيمان والفروانية والجهراء

نشرت وزارة الداخلية رابط وطريقة وخطوات حجز موعد البصمة البيومترية في المراكز الأربعة غرب مشرف وأم الهيمان والجهراء والفروانية، كما أكدت الوزارة أن عدد تلك مراكز البصمة العشرية في الكويت سوف يرتفع خلال الفترة القادمة، البصمة البيومترية في الكويت تؤخذ لمرة واحدة في العمر لكل من كان عمره 18 سنة فأكثر.

حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

عبر رابط وزارة الداخلية يمكنك حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت (العشرية) في كل أي من المراكز غرب مشرف أو أم الهيمان أو الفروانية أو الجهراء، أخذ البصمة العشرية يتم في دقائق، حيث تؤخذ البصمة لأصابع اليد العشرة والكفين، إلى جانب بصمة الوجه وبصمة العين والتوقيع الإلكتروني.

رابط البصمة العشرية حجز موعد

يمكنك حجز الموعد عبر تطبيق سهل الكويتي للخدمات الحكومية الموحدة، وطريقة الحجز سهلة وبسيطة، حيث تختار أقرب مكان لك لأخذ البصمة، كما تحدد الموعد، رابط حجز موعد البصمة البيومترية هو:

moi.gov.kw

من الجدير بالذكر أن الكويت تطبق البصمة البيومترية في كل منافذها الحدودية منذ 12 مايو 2023.