البصمة البيومترية مول 360.. مواعيد عمل المركز

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مراكز جديدة لأخذ البصمة البيومترية للكويتيين والمقيمين إلى جانب مراكز البصمة في مديريات الأمن، مراكز البصمة البيومترية الجديدة متواجدة في المراكز التجارية مول 360 والأفنيوز ومول العاصمة والكوت ومركز البصمة العشرية في مجمع الوزارات بالكويت.

البصمة البيومترية في مول 360

مركز البصمة البيومترية للكويتيين والمقيمين في مول 360 متواجد بجوار مكتب تذاكر الأرينا، زيارة المركز لا يحتاج لحجز موعد مُسبق، حيث يمكنك زياة مركز البصمات في مول 360 من غير حجز موعد وكذلك في كل المراكز بالمجمعات التجارية، دوام مركز البصمة البيومترية في مول 360 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.

عدم تفعيل البصمة البيومترية لا يمنع من السفر خارج الكويت، هذا وتُطبق الكويت البصمة البيومترية منذ 12 مايو 2023 الماضي، ويهدف تطبيق تلك التقنية إلى تعزيز أمن البلاد، وهي مُطبقة في العديد من الدول حول العالم.