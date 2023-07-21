البصمة البيومترية مول 360.. مواعيد عمل المركز

بواسطة محمود عطا الله
البصمة البيومترية مول 360 البصمة البيومترية مول 360

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مراكز جديدة لأخذ البصمة البيومترية للكويتيين والمقيمين إلى جانب مراكز البصمة في مديريات الأمن، مراكز البصمة البيومترية الجديدة متواجدة في المراكز التجارية مول 360 والأفنيوز ومول العاصمة والكوت ومركز البصمة العشرية في مجمع الوزارات بالكويت.

البصمة البيومترية في مول 360

مركز البصمة البيومترية للكويتيين والمقيمين في مول 360 متواجد بجوار مكتب تذاكر الأرينا، زيارة المركز لا يحتاج لحجز موعد مُسبق، حيث يمكنك زياة مركز البصمات في مول 360 من غير حجز موعد وكذلك في كل المراكز بالمجمعات التجارية، دوام مركز البصمة البيومترية في مول 360 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.

عدم تفعيل البصمة البيومترية لا يمنع من السفر خارج الكويت، هذا وتُطبق الكويت البصمة البيومترية منذ 12 مايو 2023 الماضي، ويهدف تطبيق تلك التقنية إلى تعزيز أمن البلاد، وهي مُطبقة في العديد من الدول حول العالم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

نتائج انتخابات جمعية الرابية 2023 وأسماء الفائزين

أخبار العالم

جاسم الأستاذ وزير التربية بالوكالة.. تعرف إلى السيرة الذاتية