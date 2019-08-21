البنتاجون: إسقاط طائرة أمريكية تحلق فوق اليمن.. وواشنطن: تهديد إيراني لأمن المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنه تجرى الآن تحقيقات موسعة من قبل فريق أمني كبير بشأن هجوم إيراني على طائرة أمريكية كانت تحلق فوق سماء اليمن وعلى مستوى عال في الأجواء الدولية ما أسفر عن إسقاط الطائرة.

واشنطن: هجوم إرهابي إيراني واستفزاز

وأوضح البنتاجون في بيانه الصادر اليوم الأربعاء أن ما تقدم عليه إيران من هجوم إرهابي ما هو إلا تهديد لأمن المنطقة وأن ذلك لا يؤدي إلا لمزيد من المشاحنات وقد تكون عواقبه وخيمة على المنطقة كاملة.

عمل استفزازي إيراني

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها واصفة الهجوم الإرهابي الذي حدث اليوم بإسقاط طائرتها (درون) بـ«عمل استفزازي» من قبل إيران وما يتبعها من مجموعات إرهابية ، ما يشكل خطرا حقيقيا على استقرار وأمن المنطقة.

طائرة طراز MQ-9

ويذكر أن المتحدثة باسم وزارة وزارة الدفاع ريبيكا ريباريتش، صرحت اليوم في وقت سابق ما يفيد تأكيد البنتاجون لسقوط الطائرة الأمريكية طراز MQ-9 فوق سماء اليمن وأنها سقطت في محافظة ذمار اليمنية التي تقع جنوب شرق العاصمة صنعاء.