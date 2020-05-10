البيت الأبيض يتلقّى ضربة جديدة.. مستشار ترامب يدخل الحجر الصحّي الخاص بـ “كورونا”

يبدو أن وباء “كورونا” الذي يطال الكبير والصغير في الولايات المتّحدة الأمريكية، لم يستعصي عليه دخول البيت الأبيض الذي أصبح غير محمي من لدغاته، فبعد إصابة السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم أمس، دخل اليوم مستشار ترامب وكبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فاوتشي العزل الصحّي، وذلك بعدما خالط موظّفًا في البيت الأبيض مصابًا بوباء “كوفيد 19”.

إصابة 11 موظّف في هيئة الخدمة السرية الأمريكية بوباء كورونا

من جهة أخرى كشفت مصادر بهيئة الخدمة السرية الأمريكية، عن التقاط 11 موظّفًا في الهيئة لعدوى وباء “كورونا”، بينما يقبع 60 آخرون للحجر الصحّي، وذلك بحسب “بي بي سي”.

وكانت تقارير صحفيّة أمريكية قد أوضحت إصابة أحد أفراد الحرس الشخصي للرئيس ترامب بوباء “كوفيد 19” المنتشر بكثرة في الولايات المتّحدة الأمريكية، وذلك في خضم الكشف عن إصابة السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس بالوباء المستجد يوم أمس.

وتعاني الولايات المتّحدة الأمريكية من انتشار وباء “كورونا” شأنها كالعديد من الدول حول العالم، ولكنها تخطّت المعدّل الطبيعي في الإصابات والوفيات جراء الوباء المستجد، حيث بلغ معدّل إصابات وباء “كوفيد 19″، حيث بلغ 1.3 مليون إصابة من إجمالي 4 مليون إصابة حول العالم، بينما جاء عدد الضحايا قرابة الـ 80 ألف من إجمالي 279 ألف حول العالم، وبلغ عدد المتعافين 201 ألف شخص من إجمالي 1.38 مليون شخص في جميع دول العالم.