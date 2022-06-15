موعد صرف منحة المتقاعدين الكويت 2022

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات بيان رسمي، منذ قليل، يتعلق بخصوص موعد صرف منحة المتقاعدين في الكويت 2022، وأكدت في بداية البيان على الرغبة السامية لأمير الكويت وولي العهد ببذل كل الجهد والعطاء للمتقاعدين، وجعلهم مستفيدين من نجاحات التأمينات، بما يضمن لهم معيشة كريمة.

بخصوص موعد صرف منحة المتقاعدين 2022 بقيمة 3000 دينار تُصرف مرة واحدة، فقد قالت التأمينات أن أموال المنحة لمتقاعدي الكويت جاهزة بالكامل، وسوف توضع في حسابات المتقاعدين بعد صدور القانون رسميا، وأضافت المؤسسة، بأنه ستكون هناك زيادة للمعاشات في بداية أغسطس القادم بقيمة 30 دينار، على أن تكون الزيادة سنوية بعد ذلك بقيمة 20 دينار مع 1 أغسطس من كل عام بداية من أغسطس 2023.

وكان وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، قد أعلن أن موعد صرف منحة المتقاعدين (3000 دينار)، سوف تكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.