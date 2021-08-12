التجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2022/2021.. تعرف على رابط التسجيل وشروط التقديم لحملة دبلوم التعليم العام

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو السلطان هيثم بن طارق، أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية عن فتح باب التجنيد كضباط مرشحين “ذكور”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل للتجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2022/2021، كما نستعرض معكم شروط التجنيد في البحرية العمانية لحملة دبلوم التعليم العام، هذا وتأتي تلك الخطوة الهامة تنفيذًا للمبادرات التشغيلية في سلطنة عمان.

شروط التجنيد في البحرية العمانية 2022/2021 لحملة دبلوم التعليم العام (وظيفة تنفيذي ملاحة بحرية)

أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم التعليم العام بمعدل عام لا يقل عن 80%.

أن يكون المتقدم للتجنيد من خريجي 2021/2020.

أن يكون حاصل في اللغة الإنجليزية على مستوى لا يقل عن 80%.

ألا يقل المستوى في الرياضيات البحتة والفيزياء عن 70%.

أن لا يقل سن الراغب في التجنيد في البحرية السلطانية عن 18 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا في 31 ديسمبر 2021.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا وبدنيًا.

رابط التسجيل للتجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2021

يُفتح باب التقديم من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس 19 أغسطس 2021، والمستندات المطلوبة نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات، نسخة من البطاقة الشخصية وجواز السفر، نسخة من جواز سفر الوالدين ساري المفعول، رابط تسجيل التجنيد في البحرية السلطانية هو:

taj.nce.gov.om

يذكر أن البحرية السلطانية قد فتحت باب التجنيد لحملة المؤهلات الجامعية العسكرية والتقديم عبر الرسائل النصية.