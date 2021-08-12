التجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2022/2021.. تعرف على رابط التسجيل وشروط التقديم لحملة دبلوم التعليم العام

بواسطة محمود عطا الله
رابط التجنيد في البحرية السلطانية العمانية رابط التجنيد في البحرية السلطانية العمانية

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو السلطان هيثم بن طارق، أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية عن فتح باب التجنيد كضباط مرشحين “ذكور”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل للتجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2022/2021، كما نستعرض معكم شروط التجنيد في البحرية العمانية لحملة دبلوم التعليم العام، هذا وتأتي تلك الخطوة الهامة تنفيذًا للمبادرات التشغيلية في سلطنة عمان.

1 شروط التجنيد في البحرية العمانية 2022/2021 لحملة دبلوم التعليم العام (وظيفة تنفيذي ملاحة بحرية)
2 رابط التسجيل للتجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2021

شروط التجنيد في البحرية العمانية 2022/2021 لحملة دبلوم التعليم العام (وظيفة تنفيذي ملاحة بحرية)

  • أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم التعليم العام بمعدل عام لا يقل عن 80%.
  • أن يكون المتقدم للتجنيد من خريجي 2021/2020.
  • أن يكون حاصل في اللغة الإنجليزية على مستوى لا يقل عن 80%.
  • ألا يقل المستوى في الرياضيات البحتة والفيزياء عن 70%.
  • أن لا يقل سن الراغب في التجنيد في البحرية السلطانية عن 18 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا في 31 ديسمبر 2021.
  • أن يكون المتقدم لائق طبيًا وبدنيًا.

رابط التسجيل للتجنيد في البحرية السلطانية العمانية 2021

يُفتح باب التقديم من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس 19 أغسطس 2021، والمستندات المطلوبة نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات، نسخة من البطاقة الشخصية وجواز السفر، نسخة من جواز سفر الوالدين ساري المفعول، رابط تسجيل التجنيد في البحرية السلطانية هو:
taj.nce.gov.om
يذكر أن البحرية السلطانية قد فتحت باب التجنيد لحملة المؤهلات الجامعية العسكرية والتقديم عبر الرسائل النصية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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