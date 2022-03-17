التحاق بعائل الكويت.. تعرف على الشروط 2022

بعد عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، أعلنت الحكومة عن فتح سمات الدخول إلى الكويت، ومن تلك السمات وكروت الزيارة هي التحاق بعائل، حيث نستعرض معكم أهم شروط التحاق بعائل في الكويت، هذا وتعتبر سمة الدخول التحاق بعائل واحدة من أهم سمات الدخول إلى دولة الكويت وأكثرها طلبًا من الوافدين والمقيمين في الدولة.

التحاق بعائل الكويت 2022 الشروط والأوراق المطلوبة