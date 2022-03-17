التحاق بعائل الكويت.. تعرف على الشروط 2022

بواسطة محمود عطا الله
التحاق بعائل الكويت التحاق بعائل الكويت

بعد عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، أعلنت الحكومة عن فتح سمات الدخول إلى الكويت، ومن تلك السمات وكروت الزيارة هي التحاق بعائل، حيث نستعرض معكم أهم شروط التحاق بعائل في الكويت، هذا وتعتبر سمة الدخول التحاق بعائل واحدة من أهم سمات الدخول إلى دولة الكويت وأكثرها طلبًا من الوافدين والمقيمين في الدولة.

التحاق بعائل الكويت 2022 الشروط والأوراق المطلوبة

  • أعلنت الحكومة عن فتح الالتحاق بعائل في الكويت للزوجة والأبناء أقل من 16 عامًا.
  • من الأوراق المطلوبة جواز المقيم ومدنية المقيم.
  • من أهم الشروط للموافقة على التحاق بعائل الكويت هو أن يكون راتب المقيم لا يقل عن 500 دينار، حيث يُطلب من ضمن الأوراق إذن العمل.
  • إذا كانت القادمة للكويت هي الزوجة، يُطلب جواز السفر الخاص بها، وقسيمة الزواج موثقة.
  • إذا كان القادم للكويت هو الإبن، يجب أن يكون أقل من 16 عامًا، وتُطلب شهادة الميلاد موثقة من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد صرف مكافأة المتقاعدين في الكويت 2022.. تعرف على التفاصيل

أخبار العالم

جدول الأيام البيض شهر شعبان 2022-1443 في الكويت والسعودية والإمارات وقطر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.