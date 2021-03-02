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التحويل من صاحب عمل إلى آخر أون لاين في الكويت.. تعرف على المستندات المطلوبة

بواسطة محمود عطا الله
التحويل من صاحب عمل لآخر التحويل من صاحب عمل لآخر

نستعرض من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة للتحويل إلكترونيًا من صاحب عمل لآخر في دولة الكويت حيث تتم عملية التحويل بالكامل أون لاين عبر موقع “أسهل”، كما نقدم رابط التحويل من صاحب عمل لآخر، وتتم الخطوات بكل يُسر وسهولة من خلال إرفاق الأوراق المطلوبة لتلك المعاملة، هذا وقد عززت الهيئة العامة للقوى العاملة خطط دولة الكويت نحو التوجه الرقمي الحكومي بتدشين منصة أسهل، والتي تقدم عشرات الخدمات والمعاملات إلكترونيًا أون لاين، في نقلة عصرية وتقنية هامة للدولة.

1 التحويل من صاحب عمل لآخر أون لاين في الكويت – المستندات المطلوبة
2 رابط التحويل من صاحب عمل لآخر أون لاين في الكويت

التحويل من صاحب عمل لآخر أون لاين في الكويت – المستندات المطلوبة

  • إرفاق المؤهل العلمي التخصصي المعتمد للمهن الفنية وذلك وفق المسميات المهنية المدرجة في دليل توصيف المهن الخليجي الموحد.
  • يقوم طالب التحويل من صاحب عمل لآخر بإرفاق تعهد الرواتب للشركة المراد التحويل لها.
  • إرفاق نموذج موقع نت صاحب العمل المراد التحويل إليه ومن صاحب العمل المحول منه.
  • هذا ويذكر أن القوى العاملة قد دشنت نظام أسهل بالشكل الجديد المطور مع بداية العام الجاري 2021.

رابط التحويل من صاحب عمل لآخر أون لاين في الكويت

بعد أن تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة في طلب التحويل، تقوم الهيئة بالموافقة على التحويل ضمن القطاعات المتاح التحويل إليها، هذا ويذكر أن تلك الخدمة الهامة للعمالة المختلفة تم تدشينها منذ منتصف العام الماضي، رابط التحويل من صاحب عمل لآخر أون لاين في الكويت هو:
http://www.manpower.gov.kw/
هذا ويحقق انجاز المعاملات في الكويت أون لاين عن بُعد نجاح كبير في تقليل وقت إنجاز المعاملة، وتقديم خدمة حكومية متميزة، إلى جانب الحفاظ على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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