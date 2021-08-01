التسجيل بجداول قيد الناخبين للمشاركة في انتخابات قطر 2021

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات قطر 2021 عن عدة طرق يمكن للناخب القطري من خلالها أن يقوم بتسجيل اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طرق التسجيل بجداول الناخبين في قطر 2021، هذا وتنظم دولة قطر أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار أعضاء مجلس الشورى 2021، هذا وتعقد الانتخابات في أكتوبر القادم.

التسجيل بجداول قيد الناخبين في انتخابات قطر 2021

وفرت وزارة الداخلية، ثلاث طرق لتسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية، هذا وتعتبر خطوة قيد الناخبين هامة لبداية العملية الانتخابية، طرق التسجيل هي:

1- الرسالة النصية 95555: تكتب في الرسالة النصية الرقم الشخصي، وترسلها إلى رقم 95555 وذلك من خلال هاتفك المسجل بإسمك، أو الرقم المسجل في مطراش2، أو الرقم المسجل في العنوان الوطني.

2- تطبيق مطراش2: من خلاله تستطيع التسجيل في جداول الناخبين بقطر، حيث تختار أيقونة المواطن، ثم تختار انتخابات مجلس الشورى، ثم قيد ناخب، بعد التأكد من صحة البيانات قدم طلب القيد، تصلك رسالة بعد ذلك بقيدك.

3- التوجه للمقر الانتخابي: في تلك الطريقة، تذهب إلى أقرب مقر انتخابي لسكنك، ومعك البطاقة الشخصية، مواعيد عمل المقار الانتخابية من 4 مساء حتى 8 مساء، ويتم القيد من 1 أغسطس حتى 5 أغسطس 2021.