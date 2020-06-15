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التسجيل على المنصة التعليمية الكويت ekwti إجباري أم اختياري؟ | من يحق له التسجيل؟

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية

أجابت وزارة التربية عن السؤال الهام والذي يشغل تفكير الجميع وهو هل التسجيل على المنصة التعليمية الكويت ekwti إجباري أم اختياري؟، كما حددت الوزارة بصورة رسمية من يحق له التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية من طلبة الفصول الدراسية بالدولة، يذكر أن وزارة التربية قد دشنت موقع المنصة التعليمية الكويتية الجديدة يوم الإثنين 15 يونيو 2020، وكانت البداية مع تسجيل المُعلمين، على أن يبدأ تسجيل الطلبة من يوم الأحد 21 يونيو 2020.

التسجيل على المنصة التعليمية الكويت إجباري أم اختياري؟

التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية للتعليم عن بعد اختياري كما أعلنت الوزارة رسميًا، وبخصوص من يحق له التسجيل على المنصة التعليمية، فيحق التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، ويحق التسجيل لطلبة التعليم العام والديني، والتربية الخاصة، وطلبة المراكز المسائية، وأكدت الوزارة أنه لا يحق التسجيل لطلبة المنزلي وطلبة المدارس العربية الخاصة، ويسمح لطلبة المنزلي حضور امتحانات نهاية العام.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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