التسجيل على المنصة التعليمية الكويت ekwti إجباري أم اختياري؟ | من يحق له التسجيل؟

أجابت وزارة التربية عن السؤال الهام والذي يشغل تفكير الجميع وهو هل التسجيل على المنصة التعليمية الكويت ekwti إجباري أم اختياري؟، كما حددت الوزارة بصورة رسمية من يحق له التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية من طلبة الفصول الدراسية بالدولة، يذكر أن وزارة التربية قد دشنت موقع المنصة التعليمية الكويتية الجديدة يوم الإثنين 15 يونيو 2020، وكانت البداية مع تسجيل المُعلمين، على أن يبدأ تسجيل الطلبة من يوم الأحد 21 يونيو 2020.

التسجيل على المنصة التعليمية الكويت إجباري أم اختياري؟

التسجيل على المنصة التعليمية الكويتية للتعليم عن بعد اختياري كما أعلنت الوزارة رسميًا، وبخصوص من يحق له التسجيل على المنصة التعليمية، فيحق التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، ويحق التسجيل لطلبة التعليم العام والديني، والتربية الخاصة، وطلبة المراكز المسائية، وأكدت الوزارة أنه لا يحق التسجيل لطلبة المنزلي وطلبة المدارس العربية الخاصة، ويسمح لطلبة المنزلي حضور امتحانات نهاية العام.