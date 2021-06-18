التسجيل على كويت مسافر.. تعرف على الرابط والخطوات

منصة كويت مسافر هي موقع إلكتروني يعمل تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت وتديره إحدى شركات الخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط كويت مسافر وطريقة التسجيل عليه، حيث يتم استخدام هذا التطبيق للمرور عبر مطار الكويت سواء للمسافرين خارج الكويت أو القادمين للدولة، وأكدت هيئة االطيران المدني الكويتية أن بيانات المسافرين في منصة كويت مسافر تحظى بكل قواعد السرية والأمان.

منصة كويت مسافر

تم تدشين موقع كويت مسافر للمسافرين عبر مطار الكويت مع نهاية العام الماضي، ويعود رابط منصة كويت مسافر للواجهة من جديد بعد قرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة، بالسماح للوافدين المطعمين بالسفر إلى بلادهم، والسماح للوافدين خارج الكويت بالعودة للبلاد، وبهذا يكون التسجيل على منصة كويت مسافر هام للجميع الآن.

طريقة التسجيل على موقع كويت مسافر

أول خطوة هي الذهاب إلى المنصة.

رابط كويت مسافر هو kuwaitmosafer.com

إذا كنت تدخل على الموقع لأول مرة تختار “سجل حسابك الآن”.

أو من الممكن أن تقوم بتسجيل الدخول على موقع كويت مسافر عن طريق أحد حساباتك على مواقع التواصل.

ستظهر لك قائمة الخدمات.

تختار الخدمة التي تريدها.

تتم باقي الخطوات بسهولة.

رابط موقع كويت مسافر

يوفر تطبيق كويت مسافر الوقت والمجهود على المسافرين عبر مطار الكويت، حيث تستطيع ان تقوم بإنجاز الكثير من الإجراءات من منزلك، ودون الحاجة إلى الذهاب للجهات المختصة، وهذا يساعد على تقليل أعداد المراجعين والراغبين في السفر داخل الدوائر المختصة، رابط كويت مسافر هو:

kuwaitmosafer.com

التسجيل على كويت مسافر أمر ضروري على المسافرين من وإلى الكويت، والموقع يعتبر نقلة تقنية ورقمية كبيرة في الدولة لخدمة المسافرين خلال الظروف الحالية التي يمر بها العالم.