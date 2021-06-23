التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2021.. الخطوات والشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي في الكويت، تفاصيل خطة الابتعاث الخارجي للطلاب للعام الجاري2021/2022م، وأصدرت دليل شامل لجميع التخصصات المطروح فيها التسجيل، ووضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في التسجيل لكل تخصص، حيث يكون التسجيل من خلال موقع الوزارة بشكل إلكتروني وأوضحت طريقة التسجيل المعتمدة في هذه البعثات إلي الدولة المعتمدة في خطة الكويت.

ونتناول في التقرير التالية المعلومات الخاصة بالبعثات الخارجية الكويت، وكيفية التسجيل في هذه البعثات بالإضافة إلي مواعيد التسجيل لهذا العام وخطوات التسجيل والشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي للتسجيل وغيرها من المعلومات الهامة.

البعثات الخارجية الكويت 2021/2022

أصدرت الحكومة الكويتية عدد من القرارات الخاصة بالبعثات الخارجية للطلاب الكويتين منها تولي وزارة التعليم العالي إعداد الخطة بالابتعاث الخارجي للعام الدراسي المقبل، حيث جاء القرار الوزاري رقم 2021/60 ليضع الضوابط الخاصة بالابتعاث وتحديد دول الابتعاث واشترطت الوزارة الحصول علي 6.5 في اختبار التوفل للطلاب المتقدمين للتسجيل أو ما يعادلها في خطة الشواغر الطبية.

تسجيل بعثات خارجيه الكويت

أطلقت وزارة التعليم العالي في الكويت خدمة التسجيل في البعثات الخارجية الكويت بشكل إلكتروني، حيث يمكن للطلاب الراغبين التسجيل علي موقع الوزارة للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية في العام الدراسي الحالي وفي العام الدراسي الماضي.

وأوضحت الوزارة أن خطة البعثات للعام الحالي أوسع من حيث التخصصات المطروحة للتسجيل عن العام السابق وأكثر تنوعا، حيث يصل عدد التخصصات الجديدة عن 20 تخصصا بالإضافة إلي إضافة دولة جديدة للابتعاث في طب الأسنان وهي المملكة العربية السعودية، ويسمح للطالب تسجيل الرغبات حتي 8 رغبات كحد أقصي، كما يمكنهم الحصول على اختبار الآيلتس لمدة سنة بعد القبول قبل أن يلتحق بمقر الدراسة.

مواعيد التسجيل في البعثات الكويتية الخارجية 2021/2022

كشفت وزارة التعليم العالي الكويتية، المواعيد الخاصة بالتسجيل في البعثات الخارجية للعام الجاري 2021_ 2022، حيث يبدأ التسجيل من يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري ويستمر حتي الخامس من شهر يوليو المقبل علي أن يكون التسجيل بشكل إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

خطوات التسجيل في بعثات خارجية الكويت

يمكن للطلاب الكويتين التسجيل في بعثات خارجية الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط نظام التسجيل الإلكتروني للبعثات الخارجية الكويتية مباشرة.

الذهاب إلي خيار خطة البعثات الخارجية المناسبة للطالب ومنها يتم الضغط على الدخول.

الضغط على خيار فتح حساب جديد ومنها يتم إدخال الرقم المدني وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تحديد نوع الشهادة الثانوية ومنها يتم الضغط على التسجيل وعلي أيقونة “الدخول”.

كتابة الرقم المدني ورقم الجلوس ومنها يتم الضغط على الدخول.

ملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات ومنها يتم الضغط علي أيقونة حفظ.

تحديد الرغبات المناسبة ومنها يتم الضغط علي أيقونة حفظ وبعدها يتم تحميل المستندات والضغط على أيقونة إرسال النموذج.

شروط التسجيل في البعثات الخارجيّة الكويت

وضعت وزارة التعليم العالي في الكويت عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للتسجيل في البعثات الخارجية والتي جاءت علي النحو التالي: