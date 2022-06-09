التسجيل في البعثات الخارجية 2023 الكويت.. تعرف على الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة البعثات الخارجية 2023 في الكويت للطلبة الكويتيين، ومواعيد فتح باب التسجيل والتخصصات المطروحة للخطة الجديدة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023، وكافة المعلومات، يذكر أن وزارة التعليم العالي قد دشنت حملة وجهني لتقديم كافة الإجابات التي تشغل الطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي وأولياء أمورهم، هذا ويبدأ التسجيل من يوم 12 يونيو حتى 30 يونيو 2022.

التسجيل في البعثات الخارجية 2023 الكويت

تتيح فرصة التسجيل في خطة البعثات الخارجية 2023 في الكويت الدراسة في أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية والأسترالية والعربية وأفضل جامعات العالم للطلبة الكويتيين، خطة البعثات الخارجية 2022-2023 لحملة الشهادة الثانوية لعام 2021-2022 وعام 2020-2021، يمكن للطالب اختيار 8 رغبات، يمكن للطالب الحصول على اختبار الأيلتس بعد القبول بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ القبول.

رابط التسجيل في البعثات الخارجية 2023 الكويت

حثت وزارة التعليم العالي كافة الراغبين في التسجيل بضرورة قراءة الشروط والتخصصات بعناية قبل التسجيل، ويقدم موقع الوزارة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن خطة هذا العام، رابط التسجيل في البعثات الخارجية 2023 الكويت هو:

https://www.mohe.edu.kw/eregistration/Home.aspx

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.