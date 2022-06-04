التسجيل في الحج الداخلي 1443/2022 للسعوديين والمقيمين.. تعرف على رابط المسار الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل 1443 للراغبين في الحج من السعوديين والمقيمين في السعودية بصورة قانونية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الحج الداخلي 2022-1443، كما نستعرض شروط التسجيل لهذا العام، فُتح باب التسجيل من أمس الجمعة 4 ذو القعدة ويستمر حتى يوم السبت 12 ذو القعدة 1443.

التسجيل في الحج الداخلي 2022-1443 تعرف على الشروط

فُتح رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 2022 للمواطنين السعوديين والمقيمين بصورة قانونية في المملكة.

التسجيل لحجاج الداخل بطريقتين، عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو عن طريق تطبيق “اعتمرنا”.

لا يزيد العمر عن 65 عامًا.

الأولوية لمن لم يسبق له الحج من قبل.

يجب ان يكون الحاج او المرافق مكتمل التحصين طبقًا لتطبيق توكلنا.

رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 2022-1443

خطوات التسجيل تتم بيسر عبر رابط المسار الإلكتروني للحج أو عن طريق “اعتمرنا”، بعد تسجيل الدخول تختار خدمات الحج، ثم تختار الباقات في المفضلة، وترسل طلب رغبة الحج، رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 2022-1443 هو:

https://localhaj.haj.gov.sa/

نتائج أسماء الفائزين في الحج الداخلي 2022 سوف تُعلن يوم الأحد الموافق 13 ذو القعدة 1443.