التسجيل في الحج الكويت 2022 وزارة الأوقاف تُدشن ظهر الأحد رابط المنصة الإلكترونية لحجز الحملات الميسرة

بواسطة محمود عطا الله
التسجيل في منصة الحج الميسر الكويت التسجيل في منصة الحج الميسر الكويت

بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حصة الكويت في موسم الحج الحالي 1443، بدأت وزارة الأوقاف على الفور في العمل لتنظيم عمل حملات الحج للراغبين من المواطنين، وكما وعدت فقد أعلنت وزارة الأوقاف عن تدشين رابط تسجيل الحجاج الكويتيين الراغبين في أداء الحج الميسر لهذا العام 2022، هذا وتحرص وزارة الأوقاف على أن يحصل الحاج الكويتي على أفضل الخدمات خلال رحلته لقضاء الفريضة بأفضل عروض الأسعار.

1 التسجيل في الحج الكويت 2022 الرابط والمنصة تُدشن ظهر الأحد
2 شروط الحج الكويت 2022

التسجيل في الحج الكويت 2022 الرابط والمنصة تُدشن ظهر الأحد

قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي، إن رابط التسجيل في منصة الحج الميسر الكويت 2022 سوف يتم تدشينه ظهر اليوم الأحد 29 مايو 2022 وتحديدًا عند الساعة 12 ظهرًا، حيث يتمكن الراغبين في المشاركة في موسم الحج الحالي من التسجيل، هذا وقد أكدت الوزارة من قبل، إنه يمكن للحاج الكويتي أن يقوم بالتسجيل عبر حملات الحج أو عن طريق منصة تسجيل الحجاج التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية التي سيتم تدشينها اليوم.

شروط الحج الكويت 2022

وضعت وزارة الأوقاف شروط محددة لمن يرغب في التسجيل في حملات الحج الكويتي وهي: أن يكون الحاج كويتي عمره أقل من 65 سنة، أن يكون محصن طبقًا للتعليمات السعودية، الأولوية لمن لم يسبق له الحج من قبل، تابعونا مع المزيد من التفاصيل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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