التسجيل في الحج 1443/2022 لحجاج أمريكا وأستراليا وأوروبا.. تعرف على الرابط والخطوات عبر motawif

أعلنت السعودية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الحالي 2022-1443، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الحج 2022 لحجاج أمريكا وأستراليا وإنجلترا وألمانيا والسويد وكل الراغبين في الحج من قارة أوروبا وذلك عبر بوابة motawif الإلكترونية، حيث تتم كل الخطوات إلكترونيًا، بداية من تقديم وتسجيل رغبة الحج ثم استكمال الخطوات وفي النهاية يحصل الحاج على التأشيرة.

التسجيل في الحج 1443/2022 لحجاج أمريكا وكندا وأوروبا

تبدأ خطوات التسجيل الحج 2022 عبر تسجيل الدخول على بوابة مطوف الإلكترونية للراغب في الحج من أمريكا وأستراليا وإنجلترا وألمانيا وكل دول أوروبا وذلك من 3-6 يونيو 2022، تقوم بعد ذلك باختيار باقتك المفضلة للحج، تقوم برفع المستندات المطلوبة وذلك من 6-8 يونيو 2022، بعد ذلك يوم 10 يونيو 2022 تتحقق من نتيجة القرعة، في حال فوزك في القرعة، تستكمل الخطوات وهي دفع الرسوم خلال الفترة من 11-12 يونيو، من يوم 14 يونيو 2022 تُقدم على التأشيرة الألكترونية.



رابط التسجيل الحج 2022 لمواطني أمريكا وأستراليا وكندا

شروط الحج أن يكون الحاج أقل من 65 عامًا، أن يكون الحاج محصن طبقًا للشروط وزارة الصحة السعودية (التفاصيل موجودة على بوابة مطوف)، الأولوية لمن لم يسبق له الحج، رابط التسجيل الحج 2022 لمواطني أمريكا وأستراليا وكندا هو:

motawif.com.sa

مع تمنياتنا للجميع بحج مقبول.