اقترب موعد صرف الدفعة الـ 17 من برنامج حساب المواطن والتى من المقرر صرفها فى 10 إبريل الموافق يوم الأربعاء، وحاليًا يبحث المواطنون من جميع مدن المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم النقدي في موعده، وترغب المملكة إلى رفع ظروف المعيشية لمواطنيها وتوفر التسجيل في حساب المواطن إلكترونيًا لمواكبة العصر التكنولوجي والتيسير على المواطنين.

التسجيل في حساب المواطن دفعة 18

نعرض خطوات التسجيل في حساب المواطن للحصول على الاستحقاق النقدي كل شهر على النحو التالي:

تسجيل الدخول على لينك حساب المواطن من هنــــــــا

قراءة تفاصيل الطلب وشروط البرنامج

ملء البيانات المطلوبة

الضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أعلن المسئولون عن برنامج حساب المواطن عن شروط التسجيل إلكترونيًا للحصول على الاستحقاق شهريًا، بضرورة أن المسجل سعودي الجنسية، مع استثناء من هذا الشرط ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية من حاملي بطاقات التنقل، مؤكدين على ضرورة إقامة الراغب في الاشتراك داخل المملكة إقامة كاملة أى أنه لايتركها لمدة 90 يوم على مدار السنة الماضية.

يشترط برنامج حساب الموطن عدم وجود المسجل في أي دور الإيواء الحكومية أو السجون. تحسب أسس صرف الاستحقاق الشهري على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار المستفيد سواء أقل أو أكبر من 18 عام.

وقد أكد ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن وقطاع التنمية المحلية أن يتمكن أي فرد من التسجيل كمستفيد مستقل في البرنامج، إذا كان عمره أكبر من 18 عام وأقل من 24 عام، بشرط تحميل الأوراق لإثبات الاستقلالية وهى: “صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء تحمل اسم المتقدم”، وفي حالة عدم وجود المستندات المذكور يضاف المواطن كتابع لرب الأسرة وليس مستقلاً.

يجدر الإشارة إلى أن التسجيل في حساب المواطن متاح حاليًا نظرًا لاقترب موعد صرف الدفعة الـ 17 من الاستحقاق النقدي.

من جانبه، أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن فريق مركز الاتصال قد استقبل عبر رقم خدمة العملاء الموحد “19912” أكثر من 434 ألف اتصال وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، كما عمل مركز العمليات والتشغيل على وضع حلول لأكثر من 58 ألف طلب تقني، بالإضافة إلى تعامله مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير وحتى الآن تسعة آلاف طلب،

كما بلغت المستندات التي يتم التحقق منها نحو 129 ألف مستند؛ بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وصل عدد الطلبات المقدمة عبر خدمة “صوتك مسموع”، وبلغ عدد الاستفسارات على تويتر أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

هل يزيد دعم حساب المواطن لـ 1000 ريال؟

أكد حساب المواطن، أنه يتم تعويض المستفيدين من البرنامج عن طريق حساب الفارق بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل الزيادة فرق أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافى إلى ما أحدثته ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية.

نذكركم متابعينا عبر موقع “كلمة” أنه لم يتبقى من الزمن سوى 4 أيام على صرف مستحقات الدفعة 17 من حساب المواطن.

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