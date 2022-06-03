رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 1443/2022.. تعرف على الخطوات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 1443/2022 للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من اليوم الجمعة 4 ذو القعدة ولمدة 10 أيام، حيث يُغلق باب التسجيل لحجاج الداخل يوم السبت 12 ذو القعدة 1443، وكشفت الوزارة عن كافة التفاصيل بخصوص حملات حجاج الداخل، وخلال عملية التسجيل لرغبة الحج سوف يتعرف الحاج على أسعار الحملات هذا العام.

كيفية التسجيل في حملات الحج الداخلي 1443/2022؟

توجد طريقتين للتسجيل في حملات الحج الداخلي 2022، الأولى عن طريق المسار الإلكتروني للحج الداخلي، الطريقة الثانية عن طريق تطبيق “اعتمرنا”، شروط التسجيل لحجاج الداخل 1443: أن يكون المتقدم مواطن أو مُقيم بصورة شرعية، ألا يزيد العمر عن 65 عامًا، الأولوية لمن لم يسبق له الحج من قبل، مكتمل التحصين وفق تطبيق توكلنا، مستوف للشروط.

خطوات التسجيل في حملات الحج الداخلي 1443/2022

الدخول للمسار الإلكتروني للحج أو تطبيق اعتمرنا.

تسجيل الدخول والبيانات الشخصية.

إدخال رمز التحقق.

استعراض خدمات الحج.

تسجيل رغبة الحج عن طريق إضافة تسجيل معلومات الشخص المتقدم للحج وإضافة المرافقين.

اختيار الباقة وفي تلك الخطوة تختار ما لا يزيد عن 10 باقات في المفضلة ويمكن إضافة باقة اختيارية.

توجد خدمات إضافية اختيارية.

إرسال طلب رغبة الحج، يمكنك تعديل طلبك حتى يوم غلق باب التسجيل.

رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 2022

نتيجة قرعة الحج الداخلي وأسماء الفائزين في القرعة لهذا الموسم سوف يتم الكشف عنها يوم الأحد الموافق 13 ذو القعدة 1443، بعدها يستكمل الحاج الفائز باقي الخطوات منها تسديد الفاتورة ومن ثم استلام تصريح الحج، رابط التسجيل في حملات الحج الداخلي 2022 للسعوديين والمقيمين هو:

https://localhaj.haj.gov.sa/

حج مقبول وذنب مغفور للجمع.