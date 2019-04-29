موقع دعمك da3mak التسجيل في دعم الخبز 2019 بالأردن ورابط صرف الدعم النقدي للأردنيين

أعلن مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة عن بدء استقبال طلبات التسجيل في دعم الخبز 2019 بالأردن عبر موقع دعمك da3mak وذلك لوصول الدعم النقدي للأردنيين وقد بدأت عمليات تسجيل دعم الخبز في الأردن يوم الأربعاء الماضي الموافق العشرين من فبراير، سوف نوفر لكم رابط موقع دعمك الخاص بالتسجيل في دعم الخبز للأردنيين 2019 ذلك بالإضافة أن الموقع خصص نافذه منفرده لتسجيل أبناء غزة.

وفي نفس السياق أكد موسى الطراونة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عمليات التسجيل في دعم الخبز ٢٠١٩ في الأردن تستمر حتى 90 يوماً من تاريخ البدء بها، وأن تقديم طلب التسجيل سيكون من خلال رب الأسرة فقط عبر إدخال جميع البيانات الخاصة به وباسرته.

التسجيل في دعم الخبز 2019

وقد أوضح مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن هناك شرائح سيتم استبعادها من الدعم النقدي المقرر للمواطنين وهم المنتسبين إلى القوات المسلحة، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم، ومنتسبي الأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وتأتي منظومة دعم الخبز في الأردن في إطار حرص الحكومة على توفير الدعم للمواطنين في الأردن من أجل ضمان معيشة كريمة لجميع الأردنيين.

موقع دعمك da3mak

من خلال موقع دعمك يمكنكم التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن عبر الرابط ( اضغط هنا ).

موعد صرف الدعم النقدي للخبز

قال موسى الطراونة أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم النقدي للمواطنين خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل والذي سيكون قبل شهر رمضان المبارك بحد أقصى.

تحديث: أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدء صرف دعم الخبز في الأردن 2019 وذلك خلال فروع بنك الإسكان والبنك الأردني الكويتي، ويمكنكم الاستعلام عن عن صرف دعم الخبز في الأردن من خلال رابط موقع دعمك والمرفق أعلاه وهو الموقع الخاص بالتسجيل في دعم الخبز أيضاً.

وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة التي سيتم إعلانها من جانب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يخص صرف دعم الخبز في الأردن 2019 خلال الفترة القادمة.

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